Il nuovo amore di Wanda Nara (ed Emanuele Filiberto), Belen in crisi, rose rosse per Alice Campello

Weekend tempo di gossip. C'è chi ha ritrovato l'amore (Wanda Nara), chi si è lasciato da poco e si è già consolato (Emanuele Filiberto di Savoia), chi "gioca" a tira e molla (Alice Campello e Alvaro Morata) e chi, invece, vive un momento difficile e si aggrappa alla famiglia (Belen Rodriguez).

Belen Rodriguez in crisi: "Non sta bene, la famiglia vuole riportarla in Argentina"

La condizioni di salute di Belen Rodriguez preoccupano. La bizzarra intervista rilasciata sotto l'effetto di sonniferi e i video arrivati da St. Moritz lo scorso weekend hanno fatto preoccupare i suoi fan, ma ora anche la famiglia della showgirl argentina teme per lei. " Belén ha bisogno di staccare la spina per un po' e ritrovare la sua serenità. La sua cura sarà l'amore della nostra famiglia ", riferiscono fonti vicine alla famiglia sulle pagine di Oggi. " I Rodriguez stanno facendo quadrato attorno a Belen che sta vivendo un momento di fragilità e di grande esposizione", fa sapere la rivista. Per questo mamma Veronica e papà Gustavo Rodriguez pare siano pronti a portarla in Argentina: "È il momento di convincere Belén a passare con noi qualche settimana in Argentina lontano da tutto e tutti". Cambiare aria fa sempre bene.

Alvaro Morata e Alice Campello, la foto del mazzo di rose rosse fa sperare i fan

Un nuovo capitolo si aggiunge alla saga che vede protagonisti Alvaro Morata e Alice Campello. Da settimane l'influencer veneziana e il calciatore spagnolo vivono una grave crisi coniugale, che ai fan sembra più un "tira e molla" che un momento di riflessione. La coppia non si mostra insieme da molto tempo e nessuno dei due ha smentito le voci di crisi, eppure una foto comparsa nelle stories del profilo Instagram di Alice fa ben sperare i fan. L'influencer ha condiviso l'immagine di un bellissimo mazzo di rose rosse, ma è mistero sul mittente dell'omaggio floreale. O si tratta di un segnale di una riconciliazione o di un tentativo di mettere a tacere i pettegolezzi.

Emanuele Filiberto, l'addio ad Adriana Abascal: "Vicino alla milionaria Tracey Amon"

Alla fine i rumors hanno trovato conferma: " Il principe Emanuele Filiberto di Savoia e Adriana Abascal hanno deciso di proseguire la propria vita separati" . A dirlo ufficialmente è stato l'addetto stampa e amico del principe, Filippo Bruno di Tornaforte attraverso le pagine della rivista Oggi. Il portavoce ha aggiunto: "Non è una tragedia. Si tratta di una decisione di due persone adulte e responsabili. Non c'è nulla di male se la loro storia d’amore ha avuto uno stop ". Insomma, la relazione con l'ex Miss Messico non è durata neppure un anno da quando, lo scorso gennaio, erano stati paparazzati insieme in teneri atteggiamenti. A causare la frattura - e l'addio - sarebbe stato il desiderio di Adriana di diventare "principessa" a tutti gli effetti (possibile solo con un matrimonio). " Filiberto, però, non ha nessuna voglia di divorziare dalla moglie Clotilde Courau" , fa sapere la rivista. Chiusa una storia, però, ne comincia un'altra o almeno è quello che si vocifera con insistenza: "Ora è vicino alla milionaria e vedova americana Tracey Amon ". Sarà vero o c'è ancora spazio per un ritorno di fiamma con Adriana?

Wanda Nara in love: chi è il suo nuovo fidanzato Martín Migueles

Mentre Mauro Icardi continua a litigare con la stampa turca, Wanda Nara si gode un momento di insolita tranquillità. La conduzione di MasterChef Argentina le sta regalando grandi soddisfazioni e c'è chi è pronto a scommettere che l'argentina si aggiudicherà un altro premio come "Personaggio televisivo dell'anno" nella sua terra natale. Anche sul fronte sentimentale Wandita sembra avere ritrovato un certo equilibrio. Già, perché nelle ultime settimane sui suoi profili social è comparso spesso (anche in atteggiamenti hot) il suo nuovo fidanzato: il tatuatissimo Martín Migueles.

E' soprannominato El Tano, è un imprenditore che ha fatto soldi vendendo cellulari ma ha lavorato anche nel settore immobiliare. Ma soprattutto da diverse ex mogli"

, ha fatto sapere la giornalista sudamericana Yanina Latorre, facendo l'identikit del nuovo amore di Wanda.