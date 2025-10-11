Rosa Chemical e gli incontri segreti notturni con una famosa attrice: ecco di chi si tratterebbe

C'è chi parla di irrefrenabile passione e chi invece di una semplice trovata pubblicitaria per attirare l'attenzione ulteriormente su Ballando con le Stelle, programma televisivo che vede il cantante tra i partecipanti dell'edizione 2025: qualunque sia l'origine del gossip che sta impazzando nelle scorse ore, i protagonisti sono Rosa Chemical e la figlia del compianto Giuliano Gemma Vera.

A diffondere per primo la notizia di questa presunta relazione esplosa tra i due è stato Alberto Dandolo su Oggi. Stando a questa indiscrezione, quindi, il rapper avrebbe voltato pagina dopo la fine della sua storia con la tiktoker Linda Stabilini per frequentare, pare in gran segreto, l'attrice Vera Gemma, 55 anni.

Rosa Chemical, stando a quanto riferito dal settimanale e poi riportato anche da Dagospia, "a una manciata di ore dalla sua prima esibizione a Ballando con le stelle, ha trascorso infatti una indimenticabile notte con la figlia del grande Giuliano" . Tra l'altro non si tratterebbe neppure di un caso isolato. I due, infatti, avrebbero trascorso "vivaci momenti di intimità in gran segreto nel quartiere romano di Trastevere, nella lussuosa casa dell'attrice, la stessa in cui ha vissuto buona parte della sua vita il padre Giuliano e nella quale il cantante è stato visto più volte entrare in piena notte".

Secondo quanto riferito da Dandolo, il primo approccio tra Vera e il cantante sarebbe avvenuto in modo "virtuale", e solo successivamente "i due piccioncini si sono lasciati trasportare dalla passione trascorrendo dei bei momenti insieme" . "È vero amore o solo un fuoco di paglia? Ah, saperlo", commenta in conclusione il giornalista. Ma la domanda che in tanti si fanno al momento è se si tratti di una vera relazione oppure di un'astuta trovata per far salire l'audience di Ballando con le Stelle.

Attrice classe 1970, ed ex concorrente de L'Isola dei Famosi, Vera Gemma ha avuto altre storie con esponendi della scena trap e hip hop più giovani di lei.

Durante il reality, ad esempio, si legò al rapper Jeda, allora 22enne: una liaison che durò molto poco. Allo stesso modo si esaurì molto rapidamente anche la passione che portò lo scorso anno la donna a legarsi sentimentalmente con il trapper Mihail Fulga, alias Misha Carry, allora 20enne.