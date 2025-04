Dazi, via alle consultazioni di Meloni con le imprese

Ascolta ora 00:00 00:00

(Roma) Ha preso il via a Palazzo Chigi il ciclo di incontri fra la premier, Giorgia Meloni, e le categorie economiche per affrontare la questione dazi. L'obiettivo è individuare le migliori soluzioni, avere un'idea chiara dell'impatto delle nuove tariffe annunciate da Donald Trump sui settori maggiormente danneggiati e individuare una strategia per sostenere quelle filiere.

Al tavolo del governo siedono anche i due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini (in videocollegamento), i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Imprese), Tommaso Foti (Politiche europee e Pnrr) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e Giovanbattista Fazzolari.

La riunione avviene all’indomani dell’incontro fra Meloni, i due vicepremier e i ministri competenti per analizzare l’impatto che questa situazione può avere sull’economia italiana.

Gli incontri in Sala Verde sono iniziati con i rappresentanti di Confindustria, Ice e Camera nazionale moda italiana), a seguire le Pmi e infine le associazioni

dell’agroalimentare. A seguire gli incontri sono proseguiti con i rappresentanti di Confapi, Cna, Confimi Industria, Confimprese Italia, Legacoop, Confartigianato, Conflavoro, Confcommercio, Confesercenti e Casartigiani.