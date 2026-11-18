È il San Pietro dei conti, il custode dell’ortodossia europea e, insomma, l’autore della quasi miracolosa uscita dalla procedura d’infrazione che sembrava una di quelle patologie con cui convivere per generazioni. Eccolo il leghista col volto pacioso del prevosto di campagna, quel Giancarlo Giorgetti che il Foglio ha ribattezzato “Dottor Giorgetti e Mister Hyde” ma che forse ha avuto come i pokemon un’evoluzione, mentre altri personaggi della nomenklatura salviniana si azzoppavano nella lotta all’Europa, alle banche, ai potenti in genere.

Dicono nel 2022 ambisse alla presidenza della Camera, ma poi Matteo Salvini lo dirottò al Ministero dell’Economia spiegandogli chiaro e tondo: «La Meloni non vuole Fontana al governo». E allora, inversione.

Sognava un laticlavio, la pace rarefatta dell’alto scranno, con onori e pennacchi, si è ritrovato sulla frontiera più sensibile, oltre la quale si lanciano le incursioni dei pasdaran alla Borghi e alla Bagnai, la stessa frontiera che il leader Matteo Salvini ha più volte minacciato di non riconoscere. Perché dove c’è Bruxelles non c’è Roma. E viceversa.

Insomma, c’ è un Giorgetti di maniera, o forse ormai superato dagli eventi, che coincide con l’uomo flemmatico e felpato, sempre sciabolato dai riflettori ma mezzo passo indietro, accreditato dai giornali un giorno sì e l’altro pure come animatore di una fantomatica congiura, con gli Zaia e i Fedriga e altri colonnelli e marescialli dall’inquieto profilo. Complotto sempre evocato e naturalmente mai organizzato.

Però c’è un Giorgetti roccioso e discreto che ha saputo dialogare con il Quirinale e Palazzo Chigi e che non si è chiuso nel presepe del lago di Varese, a lui caro, per pescare. L’aria meditabonda e l’orizzonte sfumato fra le brume del Nord.

Questo Giorgetti si è sottratto alle polemiche e alle divisioni, ma di fatto ha ancorato l’Italia all’Europa, in tandem con il capo del governo, e ha sconfessato senza mai esplicitarlo i proclami bellicosi che partivano da via Bellerio.

È il Giorgetti che si è legato a Mario Draghi e avrebbe voluto super Mario al Quirinale. Qualcuno sostiene che ora sia lui a volerci provare, magari sfruttando la sua trasversale moderazione, tanto apprezzata, e le buone relazioni con segmenti dell’establishment.

Un leghista che dopo l’apprendistato come sindaco per nove anni della sua Cazzago Brabbia e l’approdo a Montecitorio nel 96, ha fatto l’upgrade che qualcuno nella Lega ha mancato.

Carlo Calenda, perfido, ha sintetizzato così la sua ascesa: «Secondo me vuole restare in un partito di brocchi così che possa emergere come il più intelligente».

Una lettura un po’ convenzionale di un personaggio così trasversale, collocherebbe forse Giorgetti nel VII canto dell’inferno, fra gli accidiosi ricoperti dal fango dello Stige.

Ma a ben vedere è stato lui, con il suo tratto impalpabile, a bloccare tutti i tentativi di scassare i conti dello Stato, di fare più crescita in deficit , in definitiva di spendere alla faccia della Ue.

Un guardiano mai torvo e apparentemente quasi distratto che però è arrivato in cima alla montagna, lungo un sentiero stretto e scosceso.

Il 16 dicembre spegnerà le sessanta candeline. Festeggerà lui e presto anche l’Italia.