Exit tax, FdI prepara l’abolizione del prelievo

La exit tax sui contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale all’estero potrebbe essere riscritta, se non addirittura cancellata.

Fratelli d’Italia sta lavorando a un correttivo e nella maggioranza prende quota l’ipotesi di alzare l’attuale soglia di 800mila euro a 3 o 5 milioni, concentrando così il prelievo sui patrimoni realmente consistenti. Forza Italia ha già chiesto una revisione della norma e anche il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha confermato che il governo è al lavoro. La questione, del resto, non è soltanto politica. La norma introdotta dalla manovra prevede dal 2027 un’imposta del 26% sulle plusvalenze latenti di chi lascia l’Italia dopo essere stato residente per almeno sei degli ultimi dieci anni e possiede attività finanziarie per almeno 800mila euro. Il meccanismo riguarda guadagni maturati durante la permanenza in Italia, anche se i titoli non sono ancora stati venduti. A rendere ancora più comprensibile il possibile dietrofront sono i numeri.

La relazione tecnica stima un gettito potenziale di 13,47 milioni di euro, ma considerando il meccanismo dell’acconto gli incassi attesi scendono a 3,37 milioni nel 2027 e a circa 6,74 milioni l’anno dal 2028. Dal 2032, inoltre, entrerebbero in gioco i rimborsi previsti per chi non realizza le plusvalenze. Di fronte a cifre così contenute, diventa quindi ragionevole chiedersi se valga la pena mantenerla.

I fondi per la Cybersicurezza aumentano

Nella prossima legge di bilancio il governo stanzia 298 milioni di euro di stanziamenti per la cybersicurezza, in particolare per l’agenzia nazionale. Con un intervento anche normativo a tutela di sogni soggetti pubblici e privati più esposti. In merito alle polemiche sollevate dalle opposizioni il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano ha precisato che «la cifra di 95,8 milioni di euro della quale si era parlato la scorsa settimana non è affatto la dotazione complessiva, ma corrisponde al solo incremento per il 2027 rispetto al 2026», perché «il disegno di legge di bilancio prevede 298,9 milioni di euro per il sistema cyber, contro i 203 milioni del 2026. Interventi sul fronte della cyber anche per le forze dell’ordine. Con il nuovo piano assunzioni in polizia 300 dei nuovi ispettori sui 1000 previsti saranno destinati proprio al comparto cyber. Insomma, nel quadro complessivo rientrano almeno tre categorie di finanziamento: fondi nazionali, investimenti della Difesa e risorse del Pnrr. Il Pnrr è uno strumento straordinario legato a progetti e scadenze specifiche. Le risorse ordinarie dell’Agenzia per la Cybersicurezza hanno invece una natura strutturale, mentre i programmi della Difesa rispondono alle esigenze del comparto militare.

Micro condono e stop al diesel rinviato

Un mini-condono per la Campania e un rinvio allo stop del diesel euro 5. Il primo elemento è il contenuto di un emendamento alla legge di Bilancio a firma di Fratelli d’Italia depositato ieri alle 18 alla scadenza dei termini. Si tratta di una riapertura dei termini del vecchio condono del 2003 riferito esclusivamente ai cittadini della Campania.

Una norma che punterebbe a sanare un vulnus. Nel 2003 l’allora Regione Campania guidata dal governatore Antonio Bassolino decise di non aderire al condono nazionale varato dall’esecutivo di centrodestra guidato da Silvio Berlusconi. Si tratta di una mini sanatoria che varrà solo per le costruzioni realizzate in deroga alle norme urbanistiche già esistenti al 2003. In Campania sarebbero 80mila gli alloggi abusivi esclusi dal condono del 2003 che con la legge di Bilancio potrebbero salvare la propria abitazione dalla demolizione. Più volte l’ex governatore Vincenzo De Luca ha sollecitato una soluzione sul piano nazionale. Soluzione che pare essere arrivata ora con l’emendamento del centrodestra. La seconda novità è una vera e propria legge, passata ieri al Senato. Le limitazioni alla circolazione per le auto diesel euro 5 nei comuni con oltre 30mila abitanti viene proprogata al 1 ottobre 2027.