Manovra, bonus casa al 50%. Tasse giù sugli affitti concordati

Nessun taglio ai bonus edilizi e un pacchetto di misure per famiglie, proprietari e inquilini. La legge di Bilancio 2027 conferma per un altro anno la detrazione del 50% sui lavori nell’abitazione principale e del 36% sugli altri immobili, entro 96mila euro di spesa per unità immobiliare e con recupero in dieci rate annuali. Il tetto unico accorpa le diverse tipologie di intervento, con un’eccezione per la riqualificazione dei condomini, fino a 40mila euro per unità. Senza l’intervento del governo, dal primo gennaio le aliquote sarebbero scese al 36 e al 30%. La proroga vale per ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus e, secondo le stime della vigilia, costa intorno al mezzo miliardo: una scelta, rivendicata dal viceministro Maurizio Leo, che dà continuità e certezze a famiglie e imprese edili. Confermato anche il bonus mobili: 50% su una spesa massima di 5mila euro, quindi fino a 2.500 euro restituiti in dieci anni a chi arreda un immobile con lavori avviati dal primo gennaio dell’anno precedente. A parte viaggia il bonus elettrodomestici, rifinanziato con 50 milioni per il 2027: nella scorsa edizione valeva uno sconto fino al 30% del prezzo, entro 100 euro (200 con Isee sotto i 25mila), a fronte della rottamazione del vecchio apparecchio. Requisiti e importi li fisserà un decreto Mimit-Mef entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge. Sugli affitti la cedolare secca per i nuovi contratti a canone concordato scende dal 10 al 5%, e all’1% se l’inquilino ha meno di 36 anni, con un costo di oltre 100 milioni l’anno. Per tenere in ordine i conti resta invece fuori il ritorno dell’ecobonus al 65%, mentre il governo mette mano all’eredità del Superbonus: 20,5 miliardi di crediti che sarebbero stati compensabili nel 2027 vengono spalmati in dieci rate fino al 2036.

Intanto, con l’avvio della sessione di bilancio alla Camera, è partito il coro delle critiche. Il fronte più caldo è la sanità: la Fp Cgil parla di «fortissimo rischio di chiusura di ospedali», Gimbe di un Fondo sanitario in calo in rapporto al Pil, dal 6,14% del 2026 al 5,87% del 2029, anche se in valore assoluto sale a 146,3 miliardi nel 2027, 147,1 nel 2028 e 148,2 nel 2029. Protestano gli infermieri e le Regioni, compreso l’assessore lombardo Guido Bertolaso, che giudica i tagli «insostenibili per tutte le Regioni», mentre i sindacati della scuola minacciano lo sciopero sui tagli al personale. «L’ennesima menzogna della sinistra», replica Raffaele Speranzon (FdI): con studenti in calo dell’1,5% l’anno, la manovra copre «il 99,5% del turnover dei docenti». Angelo Bonelli (Avs) parla di «rapina sociale», il Pd, che contesta il calo dei fondi sanitari rispetto al Pil, incontra le parti sociali, a partire da Legacoop e Ance. Sulle pensioni Antonio Tajani, dopo aver visto la leader della Cisl Daniela Fumarola, si dice convinto che «qualche risultato si possa ottenere» ma avverte: «Non possiamo stravolgere la manovra». I margini, del resto, sono stretti: per le modifiche parlamentari ci sono 120 milioni nel 2027 e altrettanti nel 2028. Audizioni dal 9 al 12 novembre, emendamenti entro il 17, via libera della Camera atteso a ridosso di Natale e ok definitivo del Senato prima di Capodanno.