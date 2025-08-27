Meloni al Meeting: "Italia autorevole. Governeremo immigrazione irregolare, nessuno ci fermerà"

Notizia in aggiornamento

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata alla Fiera di Rimini per partecipare al Meeting di Comunione e Liberazione accolta gli applausi dei presenti. Al suo ingresso non sono mancate le grida di chi ha urlato: "Brava Giorgia" e lei si è fermata ad autografare il suo libro a un suo sostenitore che ha rivelato: "Avevo portato anche dei Meloni da regalarle ma la Digos me li ha ritirati". Accanto a Meloni, ad accompagnarla ci sono il presidente della fondazione meeting per l'amicizia tra i popoli Scholz Bernhard, il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e il prefetto di Rimini Giuseppina Cassone. "Siamo sicuri che dal Meeting di Rimini può arrivare un forte contributo alla vitalità della democrazia", ha detto Bernhard Scholz, nel suo discorso introduttivo.

“Grazie per questa accoglienza, commovente per me. Ringrazio il presidente della Fondazione Meeting Bernhard Scholz e alla grande famiglia del Meeting non soltanto per l’invito ma per un evento che da quasi mezzo secolo segna un evento fondamentale nel dibattito della nazione", ha detto Meloni, prendendo la parola per la prima volta nelle vesti di presidente del Consiglio al Meeting di Rimini, dopo essere stata accolta con una standing ovation. "È per me un piacere e un onore essere qui con voi oggi, - ha proseguito - perché sono convinta che quello che accade ogni anno in questi padiglioni sia prezioso". Meloni poi ha aggiunto: "Confesso che ho sempre guardato al Meeting con ammirazione perché è la piazza del dialogo per eccellenza". E ancora: "Senza i volontari non esisterebbe il Meeting e voglio tributare a tutti loro il mio applauso, sono oggettivamente un vero spettacolo". Il presidente del Consiglio, poi, entrando nel merito del dibattito, ha detto: "Il campo in cui abbiamo dimostrato di voler stare non è quello delle ideologie, delle utopie, di chi vuole modellare la realtà: il campo che abbiamo scelto è il campo del reale perché mille miliardi di idee non valgono una sola persona, per loro bisogna vivere e morire".

Anche "la stampa internazionale mai benevola con noi è portata spesso a considerarci una anomalia positiva", ha commentato Meloni aggiugendo polemicamente: "Non cito i tanti profeti di sventura che vedevano proprio nella politica estera il tallone di Achille" per il governo. E poi: "Posso augurarmi che in cuor loro siano tutti contenti di essersi sbagliati". Parlando della guerra in Ucraina ha rivendicato il fatto che "la proposta italiana" del modello art.5 della Nato per le garanzie di sicurezza di Kiev è "la principale sul tavolo, un possibile contributo alla pace che la nostra nazione ha fornito penso che dobbiamo esserne fieri". Sulla crisi in Medio Oriente, invece, ha detto: "Condanniamo l'ingiustificabile uccisione dei giornalisti, un inaccettabile attacco alla libertà di stampa e a tutti coloro che rischiano la vita per raccontare il dramma della guerra". Ma non solo. "Non abbiamo esitato un solo minuto a sostenere il diritto all'autodifesa di Israele dopo l'orrore del 7 ottobre ma allo stesso tempo - ha detto il premier - non possiamo tacere ora di fronte a una reazione che è andata oltre il principio di proporzionalità mietendo troppe vittime innocenti arrivando a coinvolgere anche le comunità cristiane". Meloni ha poi rivendicato il ruolo ricoperto dall'Italia in questa crisi: "Siamo il primo Paese non musulmano per evacuazioni sanitarie da Gaza. C'è chi scrive le mozioni e chi salva bambini io sono fiera di fare parte dei secondi".

Parlando dell'Unione Europea, Meloni non ha nutrito dubbi sul fatto che è necessario "delineare una Europa del pragmatismo andando oltre il dibattito stantio tra più o meno Europa, vera sfida è una Europa che faccia meno e meglio. Uniti nella diversità è del resto il motto dell'Ue cui dovremmo tutti ispirarci davvero". Sul suo posizionamento politico, poi, ha spiegato: "Essere conservatori non vuol dire costruire con mattoni vecchi ma con mattoni nuovi, la nostra casa dove costruire con mattoni nuovi è l'Occidente".

E, a tal proposito, è intervenuta sul tema clou di questi giorni: "Abbiamo messo mattoni nuovi sull'immigrazione" con una "cornice di serietà e rigore come mai avvenuto prima" perché "unaregolata e legale può essere una ricchezza ma quella illegale e incontrollata è un danno per qualsiasi società". E ancora: "Ci interessa combattere le cause profonde che spingono tanti giovani a pagare trafficanti senza scrupoli alla ricerca di una vita migliore che quasi mai le nostre società riescono a garantire”.