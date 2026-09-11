Meloni: “Ha rappresentato una voce forte e riconoscibile della politica italiana”

La morte di Emma Bonino ha suscitato reazioni e messaggi di cordoglio da tutto il mondo politico. Tra questi anche quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha ricordato il lungo percorso pubblico della storica leader radicale, sottolineandone il peso nella vita politica italiana nonostante le profonde distanze tra le rispettive storie e sensibilità.

Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione.



Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella… — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 11, 2026

“Emma Bonino ha rappresentato per decenni una voce forte e riconoscibile della politica italiana, portando avanti le sue idee con determinazione”.

“Le nostre storie e le nostre sensibilità sono state lontane, ma questo non mi ha mai impedito di riconoscerne il peso e il ruolo nella vita pubblica della nostra Nazione”, ha aggiunto la premier.

“Alla sua famiglia e ai suoi cari va il mio cordoglio”, conclude Meloni.