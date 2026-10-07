Scarpinato, Gasparri: “Eroe delle indagini sbagliate”

Il caso dell’onorevole Roberto Scarpinato continua a tenere banco in parlamento, soprattutto dopo le sue dichiarazioni nelle quali attacca il presidente della commissione Antimafia Chiara Colosimo, dopo aver criticato i magistrati che hanno seguito il caso che lo vede coinvolto. Oggi in Aula è intervenuto il senatore Maurizio Gasparri, esponente di Forza Italia, il quale ha messo le opposizioni, e in particolare il M5s, davanti all’incoerenza del loro rapporto con la magistratura. “Senatore Verini, lei ha detto che De Luca non ha ragione. De Luca è il procuratore della Repubblica di Caltanissetta che è venuto in Commissione antimafia, dove ha fatto un’audizione molto lunga che proseguirà, perché dobbiamo ancora rivolgergli delle domande. De Luca definì le ‘piste nere’, un certo modo di investigare, anche di Scarpinato e di altri suoi colleghi, sulle stragi mafiose, ‘zero tagliato’, tant’è che lei ha detto che non è vero quello che dice De Luca, ma non è che ha potuto negare. Noi a volte abbiamo criticato i magistrati, mi pare strano che voi che avete una teologia della magistratura, quando dicono cose che non vi fanno comodo, dite che sono dei bugiardi. E allora questo modo di interpretare la magistratura non funziona”, ha detto l’esponente azzurro tra gli applausi.

L'intervento del senatore Maurizio Gasparri

“Io ho conosciuto Paolo Borsellino, ma non ho mai conosciuto personalmente De Luca se non nelle audizioni in Commissione, in cui è stato molto analitico. Non abbiamo qui il tempo, Presidente, di raccontare tutte le cose che ho detto delle indagini di Scarpinato. Non bastasse De Luca, giorni fa anche Santi Bologna (non Santi Romano, grande giurista da non accostare a questi giuristi alla Scarpinato), gip di Caltanissetta, in una sentenza ha definito depistante il comportamento di Scarpinato. Io che lo ha attaccato decine di volte, non ho mai usato la parola ‘depistante’. Lo ha detto un magistrato”, ha proseguito Gasparri, spiegando che quell’aggettivo è stato utilizzato “in riferimento alle telefonate, già citate dal senatore Cantalamessa, tra Scarpinato e Natoli, un ex magistrato indagato, in cui concordano - i fatti sono evidenti - le domande e le risposte in Commissione antimafia”.

E poi, ha incalzato il senatore di Forza Italia nel suo intervento, “potremmo parlare poi della parziale archiviazione dell’inchiesta mafia e appalti che anche Santi Bologna e De Luca ritengono una delle concause dell’uccisione di Borsellino e, come hanno detto giustamente alcuni, i figli di Borsellino hanno ringraziato Chiara Colosimo e la Commissione antimafia per l’attività che stiamo svolgendo”. Scarpinato, ha sottolineato Gasparri, “fece la parziale archiviazione di mafia appalti: un grave errore. Scarpinato ha condotto l’indagine sistemi criminali: sbagliata anche quella e smentita da De Luca e da altri. Ha fatto il processo per anni e anni al generale Subranni morto per le sofferenze di quel processo ingiusto, al generale Mori, al colonnello De Donno e ad altri: tutti assolti! Tutti assolti dopo decenni di persecuzione”, ha scandito ancora il senatore prendendosi gli applausi dell’Aula ancora una volta nel corso dell’intervento. Questo, ha concluso, è “l’eroe dell’antimafia” o delle indagini “sbagliate”. Gasparri ha poi concluso ricordando “un’altra vittima di questi teoremi”, citando Marina Berlusconi che “ha scritto una lettera al quotidiano Il Giornale” perché suo padre “a tre anni dalla morte, viene vergognosamente chiamato in causa a Firenze da altri magistrati - Scarpinato non c’entra, ma il teorema è lo stesso - senza potersi difendere, in processi con Baiardo e altri personaggi la cui credibilità vale zero tagliato”.