Sicurezza, fisco, scuola e Ia: il governo rilancia le riforme

Dal taglio delle accise sul gasolio al compimento della riforma fiscale, passando per quella della Corte di Conti, per il decreto sulla Pa, per il rafforzamento della difesa nazionale e per la ricezione della normativa Ue, l’Eu Ai Act, sull’Intelligenza artificiale: l’ultimo (a meno di emergenze e necessità) Consiglio dei ministri dell’estate fa una piccola grande rivoluzione. La riunione a Palazzo Chigi dura circa tre ore. Prima, un pre-summit presieduto da Giorgia Meloni, alla presenza dei vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani e del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti. Lo sguardo è a settembre, quando il governo taglierà un traguardo storico: il 4 di quel mese, l’esecutivo Meloni diventerà il più longevo della storia d’Italia. L’approvazione della legge elettorale, poi, aprirà le porte all’anno delle Politiche. La conferenza stampa è inaugurata dal ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, che comunica lo stanziamento di 100milioni per i danni agli edifici dopo il sisma nei Campi Flegrei. Per quanto non possa esistere sicurezza assoluta «ai piedi di un vulcano», il governo predispone una serie di misure preventive. Il «calvario interminabile» - come lo definisce il ministro siciliano - non può pesare sulle famiglie. «Complesso», per stessa ammissione del ministro Paolo Zangrillo, il decreto sulla Pa, che è composto da 26 articoli e che migliora il funzionamento della macchina dello Stato. Cinquecento agenti di polizia verranno assunti per le frontiere: il dossier spagnolo e la gestione rigida dei flussi migratori sono prioritari. La finalità delle assunzioni è «potenziare le questure» nelle attività di frontiera, come nel caso delle «verifiche preliminari di identità e sicurezza» e delle «operazioni di segnaletica». Zangrillo, a nome del ministro Giuseppe Valditara che non ha potuto partecipare alla conferenza, rende nota un’altra macro-assunzione a tempo indeterminato: quella di 365 dirigenti scolastici e 46mila docenti. Di questi, 11mila sono insegnanti di sostegno. Una misura pensata per garantire la continuità didattica e l’ampliamento della tutela degli studenti con disabilità. Il ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini dichiara che il Fondo di finanziamento ordinario potrà contare su ben 60milioni di euro in più. Tra le finalità della cifra extra, quella di garantire il semestre aperto di medicina. I diplomi delle accademie di belle arti, dei conservatori e degli istituti di design, ancora, diventano laurea. La Bernini, infine, spiega il meccanismo «pro quota» con cui i ministeri con portafoglio subiscono tagli per garantire l’intervento sulle accise. La causa del taglio delle accise, fa intendere rispondendo a una domanda, non lascia margini a critiche. L’Italia - come specifica invece il ministro Alessandra Locatelli - è la prima nazione Ue a introdurre la Carta europea della disabilità. Il viceministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto chiude la carrellata delle novità legislative con l’introduzione dell’Ia e delle nuove tecnologie nelle indagini. Sisto ribadisce come l’utilizzo dell’Ia rispetti «le garanzie previste dall’ordinamento» e che le decisioni «restano umane». L’Ia, come previsto, sarà utilizzata anche per il riconoscimento facciale ma con più tutele. La riforma della disciplina in materia di responsabilità d’impresa, poi, definisce il quadro. L’esecutivo pone un freno all’equazione automatica tra responsabilità d’impresa e criminalizzazione. «Pubblico e privato - conclude Sisto - devono procedere insieme».