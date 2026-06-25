"Lo spazio settore essenziale per il futuro"

«Lo spazio è un settore industriale fondamentale per il governo e non inquinante, che sarà sempre più importante in futuro per agricoltura, ricerca scientifica, innovazione, difesa, sicurezza, protezione civile... E l'Italia potrebbe essere autonoma, con una vera azione di politica industriale, inserita in Europa». In missione a Tunisi, il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (foto) vuol'essere ugualmente al convegno organizzato da Fi a Roma su «Italia nello Spazio. Dalla sovranità tecnologica alla crescita del Sistema Paese». Ricorda in un videomessaggio di essere stato due volte commissario europeo allo spazio e di aver seguito per anni il settore, che oggi per il nostro Paese vuol dire grandi imprese che hanno costruito i primi satelliti, come esperti astronauti. «In tre sistemi satellitari, Egnos, Copernicus e Galileo, l'Italia è sempre stata protagonista», sottolinea il leader azzurro.
Il convegno alla Camera è un confronto tra istituzioni nazionali ed europee, mondo della ricerca, grandi imprese e operatori dell'ecosistema aerospaziale, dal presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana Teodoro Valente all'astronauta Walter Villadei, dalla direttrice dei Programmi di Osservazione della Terra dell'ESA, Simonetta Cheli al commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius, che in un videomessaggio offre un riconoscimento al nostro Paese: «Senza l'Italia non esisterebbe l'Europa nello spazio».
E lo spazio, spiega il sottosegretario alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, «è sempre più centrale anche per aspetti della vita quotidiana, dai sistemi di navigazione alle telecomunicazioni, fino all'osservazione della Terra ealla gestione delle emergenze». Stefania Craxi, capogruppo di Fi al Senato, sottolinea che «l'Italia può guardare con orgoglio a questa sfida, perché rappresenta una delle eccellenze più conosciute a livello internazionale».