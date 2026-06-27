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Ustica, Il governo si opporrà a richiesta di archiviazione

Strage di Ustica, il Governo si opporrà alla richiesta di archiviazione

L'udienza nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione è stata fissata per il prossimo 30 settembre

Strage di Ustica, il Governo si opporrà alla richiesta di archiviazione
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Il governo, tramite l'Avvocatura dello Stato, si opporrà alla richiesta di archiviazione presentata dalla Procura nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di Ustica.

L'udienza nel corso della quale il giudice sarà chiamato a decidere sulla richiesta di archiviazione è stata fissata per il prossimo 30 settembre. Allo stato attuale non è ancora possibile procedere alla costituzione di parte civile, poiché il procedimento si trova ancora nella fase delle indagini preliminari. Lo si legge in una nota diffusa da Palazzo Chigi.

Da Ustica agli attentati, la pista libico-palestinese

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