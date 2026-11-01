Tasse giù a ceto medio e giovani. Pensioni, stretta sugli assegni alti

Sono 157 articoli, bollinati dalla Ragioneria e già autorizzati dal Quirinale per l’invio alle Camere. Ecco le principali misure della manovra, con costi e beneficiari stimati dalla relazione tecnica.

Tasse

Per il solo 2027 il secondo scaglione Irpef al 33% si allarga da 50mila a 55mila euro: il taglio vale 1,43 miliardi e interessa circa 3,2 milioni di contribuenti, con un risparmio fino a 500 euro. La flat tax per le partite Iva sale a 100mila euro di ricavi, con uscita immediata oltre i 115mila: circa 41mila i nuovi ingressi, per 300 milioni l’anno. Stop strutturale al bollo per auto fino a 80 kW.

Pensioni

Rivalutazione piena per gli assegni fino a quattro volte il minimo Inps (circa 2.500 euro), la grande maggioranza; sopra scende all’85% e poi gradualmente fino al 32% oltre dieci volte il minimo. Il risparmio è di 1,48 miliardi l’anno. Un fondo da 850 milioni l’anno nel triennio finanzierà misure per l’ uscita dal mercato del lavoro su cui la Lega punta per la nuova Quota 100. Prorogata l’Ape sociale a 63 anni e 6 mesi: 27mila accessi stimati e 180 milioni nel 2027. Per gli statali attesa del Tfs azzerata dal 2030.

Lavoro

Confermati nel 2027 gli esoneri contributivi biennali al 100% per gli under 35 fino a 500 euro al mese (650 nella Zes), con 41.920 assunzioni attese, e per le donne fino a 650 euro (800 al Sud). Gli aumenti da rinnovi contrattuali dei privati con redditi fino a 33mila euro sono tassati al 5% (984 milioni per oltre

6,4 milioni di dipendenti); i giovani nati dal 1998 pagano l’1% sugli incrementi fino a 2.500 euro (378 milioni). I fringe benefit esentasse salgono a 2mila euro anche per under 31. Al credito d’imposta Zes vanno 1,9 miliardi in più nel biennio.

Casa

Confermate le detrazioni al 50% per la prima casa e al 36% per gli altri immobili su ristrutturazioni, ecobonus e sismabonus, con tetto di 96mila euro: a regime oltre 700 milioni l’anno. La cedolare sui canoni concordati scende dal 10 al 5%, all’1% con inquilini under 36 (165 milioni l’anno). Debutta quella sui negozi fino a 200 metri quadrati: 21%, 10% nei capoluoghi metropolitani. Al Fondo garanzia prima casa, prorogato al 2029, 400 milioni in più.

Sanità

Il Fondo sanitario cresce di 2,365 miliardi nel 2027: 500 milioni per le tariffe ospedaliere, 380 per l’indennità di pronto soccorso, 300 contro le liste d’attesa, 100 per l’Alzheimer. Agli over 75 con pensioni fino a 28mila euro una carta da 300 euro per acquisti sanitari.

Famiglia

Il bonus mamme diventa assegno esentasse da 100 euro al mese per le lavoratrici con almeno due figli e redditi fino a 40mila euro: 993mila beneficiarie, 1,07 miliardi l’anno. Nasce il fondo «Valore nuovi nati», 100 euro l’anno per 18 anni a ogni nato dal 2027.

Scuola

Con il calo degli studenti, dal 2027/28 l’organico perde 4.925 docenti e 2.049 Ata (252 milioni di risparmi a regime). Un capitolo che ha acceso

la protesta sindacale: la Cgil denuncia «i nuovi tagli alla scuola pubblica» e Maurizio Landini chiama allo sciopero del 20 novembre, mentre la leader della Cisl Daniela Fumarola ne chiede il «ritiro» perché servono «investimenti e personale». I libri di testo avranno una versione digitale stampabile scontata del 50%.

Difesa e sicurezza

Nasce il carabiniere ausiliario della riserva volontaria: 600 nel 2027, mille l’anno dal 2028. Al Gcap, il caccia di sesta generazione, 32,3 milioni in più; alle missioni internazionali 520 milioni.

Industria

Credito d’imposta del 30% sui software in cloud (30 milioni). Prorogata l’esenzione Irpef sui redditi agrari (221,5 milioni), 160 milioni ad Agricoltura 4.0. Alla pesca un fondo da 100 milioni per la flotta e la cassa integrazione, «un risultato storico» per il ministro Lollobrigida.

Coperture

Banche e assicurazioni versano circa 4,2 miliardi nel 2027 tra addizionale Ires di 3 punti, minore deducibilità Irap e stop alle Dta; la Tobin tax raddoppia allo 0,8% (1,38 miliardi). Sale di un punto il prelievo sulle slot (334 milioni), arrivano la quinta estrazione di Lotto e Superenalotto e un’imposta dell’8% sugli e-games (66 milioni dal 2028). Prorogate le concessioni scommesse (114,5 milioni). Anticipati a luglio i rincari sulle sigarette (81,8 milioni).