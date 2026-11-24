Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, è intervenuto all’incontro di Indire in videocollegamento, sottolineando di aver dedicato “questo anno scolastico al rispetto e ho voluto definire questa mia presenza oggi con uno slogan, uno slogan che ritengo abbia un grande valore educativo: ‘un no è un no’. ‘Un no è un no’ non è soltanto educare al rispetto della volontà della donna e più in generale educare i nostri giovani al senso del limite e quindi credo che sia molto importante approfondire queste tematiche e formare i docenti alla educazione, al rispetto, a relazioni corrette, al contrasto della violenza di genere”.

Per la prima volta nella storia della scuola italiana, ha aggiunto il ministro, “abbiamo voluto inserire all’interno delle nuove linee guida sull’educazione civica, come obiettivi obbligatori di apprendimento, l’educazione al rispetto a relazioni corrette all’empatia affettiva e relazionale al contrasto della violenza di genere. Abbiamo rilanciato e ripreso queste questi punti nelle nuove indicazioni nazionali sia per il primo ciclo sia per il secondo ciclo”. Anche per questo motivo, il ministero ha finanziato le attività di Indire “per quanto riguarda questa autentica novità, cioè la formazione dei docenti a questa educazione”.

Valditara ha spiegato di credere fortemente “che la scuola debba svolgere un ruolo importante non soltanto dal punto di vista dell’istruzione, ma anche dell’educazione o delle educazioni. Non è un caso che queste educazioni si siano moltiplicate: l’educazione stradale, l’educazione alimentare, l’educazione al contrasto nei confronti delle dipendenze, all’uso corretto degli smartphone del digitale e dell’intelligenza artificiale”. Quindi, il ministro ha ricordato che sono 4000 le scuole che sono già state coinvolte da Indire e decine di migliaia i docenti e, in base a un censimento avviato lo scorso anno scolastico, la scuola italiano “ha dimostrato di aver già iniziato a rispondere molto bene. Se non ricordo male, quasi il 90% delle scuole superiori ha avviato questi percorsi di educazione al rispetto, credo l’87-l’88% e nel 97% dei casi, fra l’altro, si tratta di percorsi che sono di tipo curricolare”. E questa “è una testimonianza concreta di come la scuola stia rispondendo molto bene. E infine ricordo che il tema sul rispetto che diedi alla maturità due anni fa fu quello più gettonato dagli studenti con delle percentuali veramente clamorose”.