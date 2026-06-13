Pakistan: "Accordo Usa-Iran finalizzato in 24 ore, firma sarà digitale". Nella notte abbattuti droni di Teheran a Hormuz

Le forze Usa hanno abbattuto diversi droni iraniani che prendevano di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto, con una dichiarazione postata su X nella notte, l'Us Central Command (Centcom). "L'Iran ha lanciato diversi droni di attacco nel tentativo di colpire le navi in transito nello stretto di Hormuz", si legge nel post in cui il Centcom riferisce che "le forze americane li hanno abbattuti nelle ultime ore e il traffico marittimo nello stretto rimane aperto". La notizia dell'abbattimento dei droni iraniani che prendevano di mira le navi nello stretto è arrivata dopo che ieri entrambe le parti hanno affermato che un accordo per mettere fine alla guerra è più vicino che mai.