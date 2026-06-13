Pakistan: "Accordo Usa-Iran finalizzato in 24 ore, firma sarà digitale". Nella notte abbattuti droni di Teheran a Hormuz

Il presidente Usa Donald Trump esulta: "Finita la guerra all'Iran". Il ministro degli Esteri iraniano, Seyed Araghchi, in un tweet scrive che "il memorandum d'intesa di Islamabad non è mai stato così vicino alla conclusione". A Ginevra è tutto pronto per la firma. Hormuz, nucleare e beni congelati: la tenuta dell'intesa si gioca sui dettagli.Intanto l'ottimismo contagia i mercati: frena l'energia. Nella notte, però, si è continuato a combattere. L'Iran ha lanciato diversi droni d'attacco per colpire navi commerciali in transito nello Stretto di Hormuz, le forze statunitensi fanno sapere di averli abbattuti.
Tv Iran, cerimonie funebri di Khamenei dal 4 luglio, sarà sepolto il 9
La Guida suprema Ali Khamenei, che ha guidato l'Iran per quasi 37 anni prima di essere ucciso dai raid aerei israeliani-americani il 28 febbraio, sarà sepolto il 9 luglio a Mashhad (nord-est), secondo quanto riportato oggi dalla televisione di stato iraniana. I funerali di Khamenei, inizialmente previsti per marzo ma rinviati a causa della guerra, si svolgeranno nell'arco di sei giorni a partire dal 4 luglio nella capitale Teheran, nonché nelle città sante di Qom (nord) e Mashhad, suo luogo di nascita, ha affermato l'emittente.
Pakistan, finalizzazione dell'accordo entro 24 ore, firma sarà digitale
Il premier pachistano Shehbaz Sharif afferma su X che Stati Uniti e Iran sono "più vicini che mai a un accordo di pace" e che "la finalizzazione è prevista nelle prossime 24 ore". Sharif aggiunge che il Pakistan, che sta mediando i colloqui, si sta "preparando per la firma elettronica dell'accordo di pace subito dopo, seguita da colloqui a livello tecnico la prossima settimana".
"Desideriamo ringraziare - afferma Sharif - gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran per il loro costante impegno durante i negoziati ed esprimiamo il nostro sincero apprezzamento ai nostri fratelli nella regione per il loro sostegno. Siamo fiduciosi che questo storico accordo di pace costituirà una solida base per una pace duratura".
Media, accordo sarà firmato a distanza, incontro a Ginevra rinviato
Una fonte di alto livello ha riferito ad Al-Arabiya e Al-Hadath che la firma della Dichiarazione di Islamabad, nome con cui si intende il memorandum d'intesa tra Iran e Stati Uniti per porre fine alla guerra, avverrà a distanza e che gli incontri di Ginevra, in Svizzera, saranno rinviati a data da destinarsi. In seguito si terranno riunioni a Islamabad, in Pakistan, per discutere questioni tecniche. In precedenza, una fonte di alto livello aveva riferito ieri sera ad Al-Arabiya che la firma del memorandum avrebbe potuto avvenire a distanza domenica.
Usa: abbattuti droni di Teheran mirati contro navi commerciali nello stretto di Hormuz
Le forze Usa hanno abbattuto diversi droni iraniani che prendevano di mira navi commerciali nello stretto di Hormuz. Lo ha reso noto, con una dichiarazione postata su X nella notte, l'Us Central Command (Centcom). "L'Iran ha lanciato diversi droni di attacco nel tentativo di colpire le navi in transito nello stretto di Hormuz", si legge nel post in cui il Centcom riferisce che "le forze americane li hanno abbattuti nelle ultime ore e il traffico marittimo nello stretto rimane aperto". La notizia dell'abbattimento dei droni iraniani che prendevano di mira le navi nello stretto è arrivata dopo che ieri entrambe le parti hanno affermato che un accordo per mettere fine alla guerra è più vicino che mai.
Axios: imminente accordo Usa-Iran è pillola amara per Netanyahu
L'imminente accordo del presidente degli Stati Uniti Donald Trump con l'Iran "è una pillola amara" per il premier israeliano Benyamin Netanyahu. A scriverlo è Barak Ravid di Axios parlando della telefonata giovedì sera tra Trump e Netanyahu in cui il presidente degli Usa ha annunciato che "si aspettava di firmare un accordo con l'Iran entro pochi giorni". "Questo è l'accordo. È un ottimo accordo ed è arrivato il momento di porre fine a questa guerra", ha detto Trump a Netanyahu, secondo un alto funzionario statunitense citato da 'Axios'. Alcune persone a Washington, scrive 'Axios', ritengono che Netanyahu potrebbe cercare di ostacolare l'accordo anche se dovesse entrare in vigore.
Araghchi: nella bozza fine del blocco navale e accordi su Hormuz
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato che la bozza di accordo con gli Stati Uniti prevede la fine del blocco navale dei porti iraniani e disposizioni sulla gestione dello strategico Stretto di Hormuz. "Il blocco navale deve essere completamente revocato. Questo è il primo punto menzionato nell'accordo", ha affermato Araghchi in un'intervista alla televisione di stato. "L'Iran ha preso una decisione ferma: l'amministrazione dello Stretto di Hormuz non sarà più la stessa di prima", ha osservato, aggiungendo che sono in corso discussioni con l'Oman sulla questione.
Araghchi sull'uranio arricchito
Per l'Iran l'unico modo per gestire le scorte di uranio altamente arricchito è la diluizione all'interno del Paese. Lo ha spiegato il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi in un'intervista all'emittente statale di Teheran Irib, ripresa da Times of Israel. "La nostra posizione - ha affermato - è sempre stata che l'unico modo per gestire le scorte di materiale arricchito è diluirlo all'interno dell'Iran".