Agenti locali, piani ambiziosi e il ruolo di Vance: ecco i segreti della guerra del Mossad contro l’Iran

Una macchina inarrestabile in grado di influenzare il corso della guerra e della pace su molteplici fronti mediorientali. Così viene descritto il Mossad, l’agenzia di spionaggio israeliana, da Yonah Jeremy Bob, autore, assieme ad Elliot Kaufman, di un libro di prossima uscita, “In the War Room: The Inside Story of Israel’s Fight Against Hamas and the Iranian Axis”, contenente alcune indiscrezioni inedite sullo scontro tra Tel Aviv e il regime degli ayatollah. Un articolo pubblicato da Jeremy Bob sul Jerusalem Post ripercorre alcune delle rivelazioni del libro spaziando dalla lotta ad Hezbollah a quella avviata con la missione Epic Fury senza tralasciare i piani segreti degli 007 dello Stato ebraico volti a fermare il programma nucleare dei pasdaran. Gli autori del volume in questione hanno attinto a fonti interne al Mossad e all’Idf per cercare di fare luce su alcune delle più sofisticate operazioni di intelligence della storia moderna. Che, peraltro, è presumibile immaginare siano ancora in corso.

Il rilascio delle anticipazioni del libro è coinciso quasi con il termine, martedì scorso, del mandato di David Barnea alla guida dell’agenzia di spionaggio di Tel Aviv. Barnea ha ricoperto il delicato incarico per cinque anni, durante i quali, oltre ai due conflitti contro Teheran, Israele ha reagito alla strage di Hamas colpendo duro a Gaza i miliziani appartenenti all’organizzazione terroristica (e la popolazione nella Striscia) e gli operativi di Hezbollah in Libano. Sino ad arrivare a colpire i capi dei due proxy del regime teocratico.

Uno dei maggiori successi del Mossad è rappresentato proprio dall’uccisione di Hassan Nasrallah, il leader, per oltre 30 anni, del partito di Dio. L’eliminazione di Nasrallah, neutralizzato il 27 settembre del 2024 da 85 bombe sganciate dagli aerei delle forze di Tsahal sul suo compound a Beirut, si è consumata pochi giorni dopo un’altra spettacolare operazione israeliana. Quella degli esplosivi impiantati nei dispositivi di comunicazione dei membri di Hezbollah.

Dieci gli anni impiegati da Mossad e dall’Idf per arrivare a Nasrallah. Un risultato, come avvenuto più di recente in Iran, ottenuto grazie al contributo fornito dalle risorse di Tel Aviv sul campo: agenti locali al servizio dell’intelligence israeliana, oltre ad iraniani che lavoravano con Hezbollah. Stanare il capo dello Stato nello Stato senza di loro non sarebbe stato possibile. Tali operativi infatti hanno dovuto spesso dirigersi direttamente in aree appena bombardate dall’Idf, spesso per effettuare una valutazione dei danni causati dai raid o, come si legge nell’articolo del Jerusalem Post, per piazzare i dispositivi che hanno aiutato a rintracciare e ad uccidere Nasrallah. Barnea aveva bisogno di conoscere l’esatta ubicazione del bunker e della posizione di Hezbollah nell’area fortificata. Nel 2025, Tel Aviv ha insignito questi agenti di un riconoscimento ufficiale per il loro insostituibile lavoro. Le loro identità sono ancora coperte dal massimo segreto.

Altre rivelazioni riguardano più da vicino la lotta nell’ombra di Tel Aviv contro la testa della piovra, l’Iran. Nel corso degli anni il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha presieduto a riunioni col Mossad e con l’Idf per cercare di fermare il programma nucleare della Repubblica Islamica. In un primo momento, Bibi avrebbe assegnato agli 007 la responsabilità principale di sventare la minaccia di Teheran. Un piano allo studio prevedeva che l’agenzia di intelligence dello Stato ebraico guidasse un’operazione “per distruggere simultaneamente gran parte del programma nucleare iraniano”.

Nel 2024 però Netanyahu decise che questo piano era troppo ambizioso e irrealistico. In particolare, fonti vicine a Barnea affermano che l’operazione non sarebbe andata avanti anche perché nessuno credeva che decine di agenti locali, quindi iraniani, potessero essere impiegati in una missione così estesa senza far trapelare informazioni. Inoltre, nel frattempo, la strage del 7 ottobre aveva distolto risorse, tempo e attenzione verso Gaza.

Non meno impressionanti le indiscrezioni che riguardano la missione Epic Fury e che chiamano in causa l’alleato americano. Le già menzionate fonti vicine al direttore del Mossad sostengono che, “per molti versi”, gli Stati Uniti sono stati gli ideatori del piano di rovesciare il regime degli ayatollah utilizzando i curdi al fine di avviare un’offensiva di terra. Israele era pronto a fornire supporto aereo ai curdi, i quali avevano ricevuto sia da Tel Aviv che da Washington armi e addestramento militare.

Non è ancora del tutto chiaro se il presidente americano Donald Trump sia stato convinto a porre il veto sull’operazione da alcuni dei più alti funzionari della sua amministrazione o dal presidente turco Recep Tayyip Erdogan. Fonti israeliane hanno accusato elementi di spicco all’interno della Casa Bianca di aver fatto trapelare il piano a Erdogan, permettendo così al leader turco di contattare per tempo il suo omologo statunitense e fermare il piano. In molti indicano che l’autore della soffiata sarebbe stato il vicepresidente JD Vance. Un’insinuazione smentita dal diretto interessato.

Quanto alla ricostruzione, apparsa sui media nelle scorse settimane, secondo cui sarebbe stato il direttore del Mossad, a febbraio, a convincere Trump che il regime iraniano sarebbe crollato subito, Barnea avrebbe precisato di non aver mai assicurato un tale esito in tempi così rapidi.

Per il capo uscente dell’agenzia di intelligence israeliana, la caduta della dittatura islamica è un effetto che potrebbe verificarsi ad un anno di distanza, o più, dalla fine della guerra. Ad una condizione: che The Donald mantenga una forte pressione sull’Iran. E pare che l’ex signore delle spie israeliane sia ancora convinto che andrà così.