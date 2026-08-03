Il “Palazzo di Putin” nel mirino di Kiev: ecco dove hanno colpito i droni di Zelensky

La guerra tra Russia e Ucraina continua a spostare il proprio baricentro. Non è più soltanto una sequenza di combattimenti lungo il fronte orientale o di attacchi contro infrastrutture energetiche e militari: i droni ucraini penetrano sempre più in profondità nel territorio russo, colpendo aree considerate fino a pochi anni fa estranee al conflitto. L’attacco avvenuto sulla spiaggia di Arkhipo-Osipovka, nella regione di Krasnodar, con almeno sei vittime e decine di feriti secondo il bilancio diffuso dalle autorità russe, rappresenta uno degli episodi più simbolici di questa evoluzione.

Il luogo dell’esplosione aggiunge un elemento altamente politico: la località balneare si trova a circa 25 chilometri da Capo Idokopas, dove sorge il complesso noto a livello internazionale come il "Palazzo di Putin“. La vicinanza geografica non dimostra che la residenza fosse l’obiettivo dell’attacco, ma riporta inevitabilmente l’attenzione su uno dei simboli più controversi del potere russo, al centro da anni di accuse, smentite e inchieste.

Il complesso di Gelendzhik è entrato definitivamente nell’immaginario internazionale nel gennaio 2021, quando la Fondazione anticorruzione dell’oppositore Alexei Navalny pubblicò il documentario “Un palazzo per Putin: la storia della più grande tangente”. Il filmato sosteneva che l’enorme residenza sul Mar Nero fosse stata costruita grazie a una rete di finanziamenti riconducibili a imprenditori e dirigenti vicini al Cremlino, tra cui figure legate ai colossi energetici statali Rosneft e Transneft.

Secondo l’inchiesta, la proprietà avrebbe un valore stimato nell’ordine del miliardo di euro e comprenderebbe un complesso di oltre 17.000 metri quadrati con strutture di lusso, eliporto, vigneti e un sistema di sicurezza eccezionalmente sofisticato.

Il Cremlino ha sempre respinto ogni accusa. Vladimir Putin dichiarò pubblicamente che né lui né i suoi familiari possedevano l’immobile e sostenne che il documentario non contenesse prove sufficienti. Successivamente, l’oligarca Arkady Rotenberg affermò di essere il proprietario della tenuta e di volerla trasformare in un resort di lusso. Tuttavia successive ricostruzioni giornalistiche hanno continuato a mettere in discussione tale versione, indicando nella rete societaria riconducibile all’imprenditore Yuri Kovalchuk il possibile centro di controllo della proprietà.

L’episodio si inserisce in una campagna ucraina ormai consolidata di attacchi in profondità contro obiettivi situati centinaia di chilometri oltre la linea del fronte. Negli ultimi mesi Kyiv ha colpito aeroporti militari, raffinerie, depositi logistici, infrastrutture energetiche e installazioni navali, dimostrando una crescente capacità di proiezione nel territorio russo.

La regione di Gelendzhik, affacciata sul Mar Nero, possiede un valore strategico che va ben oltre la presenza del controverso complesso immobiliare. L’area ospita infrastrutture militari, basi navali, collegamenti logistici verso la Crimea e installazioni legate all’industria della difesa, elementi che la rendono un settore sensibile per Mosca.

Al momento non esistono prove pubbliche che il cosiddetto “Palazzo di Putin” fosse il bersaglio dell’attacco. Le autorità russe hanno attribuito le vittime alla caduta di un drone durante l’azione offensiva, mentre da parte ucraina non sono arrivate rivendicazioni specifiche sull’obiettivo dell’operazione. In assenza di conferme indipendenti, qualsiasi conclusione sulle intenzioni operative resta speculativa.

Il fatto che l’attacco sia avvenuto nei pressi di uno dei luoghi più iconici associati, almeno sul piano mediatico e politico, alla figura di Putin amplifica inevitabilmente l’impatto simbolico dell’evento. Il “Palazzo di Putin” continua infatti a essere molto più di una controversia immobiliare: è diventato un elemento della narrativa sul potere russo, sulle élite economiche vicine al Cremlino e sul rapporto tra sicurezza dello Stato e sicurezza personale del presidente.