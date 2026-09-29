Armi nascoste e sabotaggio: cosa cerca Berlino dietro il carico scomparso

La Germania sta cercando di ricostruire la possibile traiettoria di un carico di armi che, secondo un’inchiesta di Bild, potrebbe essere stato destinato a un’operazione clandestina contro un obiettivo dell’industria della difesa. Al centro dell’indagine c’è un autocarro entrato in Baviera dall’Austria e fermato il 27 giugno. Gli agenti avrebbero individuato compartimenti predisposti per occultare materiale, risultati tuttavia vuoti al momento del controllo. Da qui l’ipotesi che il carico possa essere stato scaricato prima dell’ispezione e trasferito in un deposito ancora da individuare. Gli investigatori stanno inoltre verificando un possibile collegamento con apparati dell’intelligence russa, circostanza che, allo stato delle informazioni pubbliche, resta un’ipotesi investigativa e non un accertamento giudiziario definitivo.

Cosa sappiamo

La segnalazione iniziale sarebbe arrivata da un servizio di intelligence straniero e avrebbe indicato un trasferimento di armi dalla Serbia verso la Germania. La direttrice balcanica assume rilievo anche alla luce di altre indagini condotte negli ultimi mesi. Reuters ha riferito che gli investigatori tedeschi hanno seguito piste in Serbia e Polonia nell’ambito dell’inchiesta sull’attacco con drone contro l’aeroporto di Lipsia/Halle e che in Serbia sono stati individuati un drone e materiale esplosivo nei pressi della frontiera ungherese. Il collegamento tra questi episodi e il presunto trasferimento di armi verso la Germania resta tuttavia da dimostrare.

La questione riguarda quindi non soltanto il possibile traffico di armamenti, ma l’eventuale esistenza di una struttura logistica clandestina operante sul territorio tedesco. Se l’ipotesi del deposito fosse confermata, l’indagine dovrebbe stabilire provenienza del materiale, modalità di trasferimento, soggetti incaricati dell’occultamento e possibile destinazione operativa. Il tema assume particolare rilevanza per Berlino, considerato il ruolo della Germania nella produzione e nella fornitura di sistemi d’arma destinati all’Ucraina. Reuters ha documentato una crescente serie di episodi di sabotaggio e di minacce contro infrastrutture e imprese strategiche tedesche.

Il precedente di Berlino e la pressione sul controspionaggio

L’ipotesi di un deposito clandestino presenta un precedente concreto. Nell’agosto 2026 il ministro federale dell’Interno Alexander Dobrindt ha confermato il ritrovamento, avvenuto nell’area di Berlino nell’ottobre dell’anno precedente, di un nascondiglio contenente due pistole e le relative munizioni. Secondo il ministro, il deposito era destinato all’utilizzo nell’ambito di possibili attacchi e la Procura federale aveva aperto un procedimento per verificare attività di intelligence e la preparazione di un grave reato contro lo Stato. Le autorità tedesche non hanno escluso il coinvolgimento di potenze straniere.

Il precedente ha contribuito a spostare il baricentro della sicurezza tedesca verso il contrasto delle cosiddette minacce ibride, un insieme di attività che comprende sabotaggio, operazioni cibernetiche, spionaggio, manipolazione informativa e azioni clandestine condotte al di sotto della soglia di un conflitto armato convenzionale. Il 12 agosto il governo federale ha approvato un progetto di legge destinato a rafforzare le capacità operative del Bundesnachrichtendienst (BND) e del Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), con misure che dovranno ora completare l’iter parlamentare. Associated Press ha collegato la riforma al crescente timore di attività ostili condotte da potenze straniere, in particolare dalla Russia.

Droni, sabotaggio e infrastrutture critiche: la nuova postura tedesca

La vulnerabilità delle infrastrutture strategiche è emersa con particolare evidenza dopo il ritrovamento, nell’agosto 2026, di un drone contenente materiale esplosivo nell’area dell’aeroporto di Lipsia/Halle. Il governo tedesco ha successivamente attribuito l’episodio alla Russia; Mosca ha respinto l’accusa. Il sito aeroportuale rappresenta un nodo logistico di particolare importanza per il traffico cargo e per le attività connesse al sostegno europeo all’Ucraina. Pochi giorni dopo, due ulteriori droni sono stati individuati nei pressi di una base della Bundeswehr a Mechernich, provocando l’intervento della polizia militare e l’apertura di un’indagine.

Il 3 settembre la polizia bavarese ha inoltre arrestato due cittadini bulgari, una donna di 28 anni e un uomo di 38, nell’ambito dell’indagine sull’impiego di dispositivi incendiari presso un cantiere situato nei pressi della sede di Rohde & Schwarz a Monaco. L’azienda produce, tra gli altri sistemi, tecnologie radar utilizzate per rilevare, seguire e contrastare i droni. Reuters ha collegato l’episodio a una più ampia sequenza di indagini riguardanti possibili atti di sabotaggio contro infrastrutture tedesche. Gli investigatori stanno valutando anche l’eventuale matrice politica dell’azione, senza che una responsabilità straniera possa essere considerata accertata sulla base delle informazioni pubbliche disponibili.

Berlino sta reagendo attraverso un dispositivo che combina sicurezza interna, controspionaggio e protezione delle infrastrutture critiche. Il ministero federale dell’Interno ha annunciato un pacchetto di misure contro droni, intrusioni informatiche e altre forme di sabotaggio, con l’obiettivo di rafforzare la protezione di aeroporti, infrastrutture strategiche e strutture governative. Reuters ha riferito che il piano comprende un rafforzamento delle capacità di contrasto ai droni e della resilienza contro le intrusioni cibernetiche.

La ricerca del presunto deposito di armi si colloca quindi all’interno di una più ampia trasformazione della postura di sicurezza tedesca. Il punto centrale dell’indagine non è soltanto stabilire dove possa trovarsi un eventuale carico occultato, ma verificare se esista una filiera clandestina capace di movimentare materiali e predisporre risorse logistiche per operazioni successive.Secondo alcuni analisti, il caso riflette la crescente attenzione dei Paesi europei verso le attività clandestine attribuite alla Russia, mentre la NATO e i suoi alleati rafforzano la collaborazione e lo scambio di informazioni per prevenirle.