Bandiera ucraina sulla riva sinistra del Dnipro: procede la controffensiva di Kiev

I miltari dell'esercito di Kiev hanno issato la bandiera dell'Ucraina sulla riva sinistra del Dnipro occupata dai russi, nella regione di Kherson, precisamente sopra gli edifici dell'insediamento di Dachi, che ora è una " zona grigia ". La notizia è stata riportata su Telegram dal capo dell'ufficio del presidente ucraino, Andriy Yermak, dopo che erano circolati in rete alcuni video rilanciati da molteplici account. Un'ulteriore conferma è arrivata anche da un giornalista di Kherson Konstantin Ryzhenko.

" Bandiera ucraina sulla riva sinistra della regione di Kherson. Una dacia vicino al ponte Antonovsky ", si legge nel post con un video che mostra l'alzabandiera. Nataliya Humenyuk, portavoce delle Forze di difesa del sud, ha confermato al canale pubblico Suspilne che unità ucraine " sono sbarcate sulla riva sinistra " del fiume e hanno issato la bandiera.

Starebbe così dunque procedendo la controffensiva di Kiev, anche se l'Ucraina starebbe pagando tali progressi a caro prezzo in termini di perdite umane. L'ultima testimonianza arriva dal corrispondente della Bbc Quentin Sommerville dalla prima linea a est, dove "il triste compito di contare i morti è diventato una realtà quotidiana ". In precedenza, funzionari statunitensi citati dal New York Times avevano stimato le perdite tra i militari ucraini in 70.000 morti e circa 120.000 feriti. Se ufficialmente confermate, saremmo di fronte a cifre enormi, considerando che le forze armate sono composte solo da mezzo milione di persone.

In ogni caso, la bandiera dell'Ucraina sventola sulla sponda sinistra del Dnipro. Così come, lo scorso 23 agosto, le autorità ucraine avevano issato la stessa bandiera a Robotyne, conquistata dall'avanzata russa dopo l'offensiva militare del 24 febbraio del 2022 e situata nell'oblast di Zaporizhzhia a 80 chilometri di distanza da Melitopol.

A video appeared online that reportedly shows Ukrainian Defenders raising the Ukrainian flag on the left bank of Dnipro River in Kherson region (temporarily occupied by Russia).



