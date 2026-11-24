La Germania accelera l’introduzione dei droni d’attacco nelle proprie forze terrestri. Il 22 novembre, durante le esercitazioni militari Freedom Shield in Lituania, la Bundeswehr ha condotto i primi test tattici con munizioni circuitanti prodotte da due aziende tedesche. Le prove, seguite dal capo di Stato maggiore dell’Esercito, Christian Freuding, hanno riguardato anche una piattaforma di analisi militare basata sull’intelligenza artificiale. Le attività si sono svolte nel territorio destinato a ospitare stabilmente circa 5.000 militari tedeschi entro la fine del 2027, nell’ambito del rafforzamento della presenza di Berlino sul fianco orientale della NATO.

Droni kamikaze, la Bundeswehr avvia i test operativi

Le prove si sono svolte nel poligono militare di Rūdninkai, vicino al confine con la Bielorussia. Come riferisce Reuters, i sistemi sviluppati dalle aziende tedesche Helsing e Stark sono stati equipaggiati con testate inerti e impiegati in simulazioni d’attacco contro carri armati. Le munizioni circuitanti (loitering munitions) sono velivoli senza pilota capaci di permanere in volo sopra un’area d’interesse prima di dirigersi verso il bersaglio.

Berlino ha autorizzato l’acquisizione di questa categoria di armamenti nel 2025, dopo un lungo confronto politico sull’impiego di droni d’attacco da parte delle forze armate tedesche. La decisione segue le esperienze maturate nella guerra in Ucraina, dove questi sistemi vengono utilizzati per colpire mezzi corazzati, postazioni militari e infrastrutture logistiche. Il loro impiego ha modificato le procedure di ricognizione e ingaggio, aumentando l’attenzione degli eserciti europei verso le capacità di attacco a corto raggio e il contrasto ai velivoli senza pilota.

Clarity, l’intelligenza artificiale per l’analisi degli obiettivi

Nei giorni precedenti alle prove con i droni, i militari tedeschi avevano testato Clarity, una piattaforma d’intelligence militare sviluppata da Helsing e presentata l’11 novembre 2026. Il software è progettato per elaborare informazioni provenienti da satelliti, droni e altri sensori, mettendo in relazione dati raccolti da fonti differenti.

La tecnologia utilizza algoritmi d’intelligenza artificiale per analizzare grandi volumi di informazioni, individuare potenziali obiettivi e accelerare la ricostruzione della situazione operativa. Il suo impiego è destinato a supportare le attività di ricognizione e pianificazione, riducendo i tempi necessari per passare dalla raccolta dei dati alla valutazione delle possibili azioni militari.

Il generale Christian Freuding ha definito queste tecnologie indispensabili per la guerra contemporanea. La sperimentazione in Lituania ha consentito alla Bundeswehr di verificare anche le possibilità di coordinamento tra strumenti di analisi digitale e sistemi d’attacco senza pilota.

La brigata tedesca e il dispositivo NATO nel Baltico

I test si svolgono mentre Berlino completa il dispiegamento della Panzerbrigade 45 «Litauen», la formazione corazzata destinata alla presenza permanente in Lituania. L’unità, costituita formalmente il 1° aprile 2025, dovrà raggiungere la piena operatività entro la fine del 2027. L’organico previsto comprende circa 5.000 militari e 2.000 veicoli, tra cui carri armati e mezzi corazzati. Le principali sedi saranno Rūdninkai e Rukla. Circa 1.800 soldati tedeschi sono già presenti nel Paese.

Il progetto attua l’impegno assunto nel 2023 dal ministro della Difesa Boris Pistorius e modifica la tradizionale configurazione dei dispiegamenti tedeschi all’estero, prevedendo per la prima volta la presenza permanente di un’intera brigata combattente fuori dai confini nazionali.

La posizione della Lituania assume particolare importanza per la pianificazione difensiva dell’Alleanza atlantica. Il Paese confina con la Bielorussia e con l’exclave russa di Kaliningrad, mentre il corridoio di Suwałki costituisce il collegamento terrestre tra gli Stati baltici e la Polonia. La disponibilità di questo asse geografico interessa direttamente la mobilità delle forze alleate e i collegamenti logistici nella regione.

Freedom Shield è la più grande esercitazione militare condotta finora dalla Germania in Lituania. Insieme a Grand Eagle, le attività hanno coinvolto circa 6.000 militari. Le manovre hanno previsto addestramento terrestre, coordinamento tra contingenti alleati e sperimentazione di nuove tecnologie. Il rafforzamento tedesco procede mentre la NATO mantiene alta l’attenzione sulle capacità militari russe nell’Europa nord-orientale. Mosca intanto respinge le accuse di ambizioni aggressive nei confronti dei Paesi membri e contesta il potenziamento della presenza militare atlantica nell’area