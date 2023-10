Blitz di Kiev contro Mosca: colpiti due aeroporti occupati

Nove elicotteri, un sistema di difesa aerea Pantsir, un deposito di munizioni e varie altre attrezzature militari. È questo il bilancio dei danni provocati dall’Ucraina alla Russia attraverso l’operazione Dragonfly, avallata da Kiev per colpire i siti sensibili controllati da Mosca. Nel mirino delle forze ucraine, in particolare, sono finiti gli aeroporti controllati dagli uomini di Vladimir Putin a Lugansk, nell’omonima regione, e a Berdyansk, nella regione di Zaporizhzha.

Secondo le forze speciali ucraine (Sso), le piste degli scali colpiti sono state danneggiate mentre decine di soldati russi risulterebbero esser stati uccisi o rimasti feriti nell'operazione. In un post pubblicato sui social media, l'esercito di Kiev ha dichiarato che, nella notte del 17 ottobre, " le forze armate ucraine (Afu) hanno effettuato con successo attacchi contro elicotteri e attrezzature aeroportuali delle forze di occupazione russe nelle zone temporaneamente occupate di Lugansk e Berdyansk ".

Secondo fonti dello Special Operations Command, che hanno fornito dettagli sull'operazione Dragonfly, la manovra è stata avviata dopo aver ricevuto notizie sull'utilizzo militare da parte dei russi degli aeroporti bersagliati.

Queste informazioni hanno rivelato la presenza significativa di risorse aeronautiche, attrezzature e munizioni immagazzinate nei siti. In seguito ad un'accurata verifica e conferma dell'intelligence, le suddette forze speciali hanno condiviso le coordinate e i dati necessari con le forze armate per facilitare un attacco di precisione.

Come indicato nel comunicato stampa di Kiev, l'operazione Dragonfly non solo avrebbe interrotto le operazioni dell'avversario, ma avrebbe anche inferto un duro colpo al suo controllo sulle regioni temporaneamente occupate. Fonti militari russe avrebbero descritto l’attacco come " uno dei colpi più gravi di tutti i tempi nell'operazione militare se non il più grave ". L’analista Ilya Tumanov, sul suo influente canale Fighterbomber, sostiene che l’Ucraina avrebbe eseguito il massiccio raid contro la base aerea dell’esercito russo vicino alla città portuale di Berdyansk, utilizzando missili Atacms forniti dagli Stati Uniti.

I video registrati dai residenti mostrano il fuoco della contraerea in un cielo buio e possibili lanci di missili antiaerei, seguiti da tre forti ed estese esplosioni. I resoconti parlano di un attacchi avvenuti poco dopo le 2:30. Mentre i dettagli sull'attacco all'aeroporto di Lugansk e sui possibili danni non sono ancora stati comunicati, quelli relativi all’aeroporto di Berdyansk parlano di sostanziali danni alle attrezzature dell’aeronautica. Ricordiamo che quest’ultimo scalo, situato a nord della città, si trova a circa 110 chilometri dal più vicino territorio controllato dall’Ucraina, e che è teoricamente un sito adatto per il lancio di missili a lungo raggio.

Secondo l'agenzia di stampa Unian, i missili ucraini avrebbero danneggiato o distrutto fino a dieci elicotteri. Un deposito di munizioni sarebbe bruciato per più di un'ora con continue esplosioni. I velivoli russi noti controllati dall'aeronautica russa e solitamente presenti all'aeroporto di Berdyansk includono elicotteri generici Ka-52 e Mi-8 ed elicotteri da combattimento Mi-24 e Mi-28.

