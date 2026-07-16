Il bluff della potenza cinese: cosa frena davvero Pechino nella sfida agli Usa

La Cina ha davvero superato gli Stati Uniti sul piano militare? Questa è una delle convinzioni più diffuse nel dibattito internazionale. Il quadro reale potrebbe tuttavia essere più complesso. Già, perché è vero che Pechino ha costruito una forza armata molto più moderna rispetto al passato, ma è altrettanto vero che il gigante asiatico non ha ancora raggiunto una superiorità decisiva.

Il confronto militare tra Usa e Cina

Il punto centrale della riflessione riguarda Taiwan. Un attacco cinese all’isola avrebbe conseguenze enormi per gli equilibri globali, ma la domanda decisiva resta una: la Cina sarebbe davvero in grado di conquistare e mantenere il controllo del territorio?

Secondo un’analisi pubblicata da Foreign Affairs, il vantaggio militare cinese viene spesso descritto in termini eccessivamente allarmistici. La crescita dell’Esercito popolare di liberazione (PLA) negli ultimi trent’anni è stata impressionante, soprattutto nei missili a lunga gittata, nelle capacità navali e nei sistemi di sorveglianza. Attenzione però, queste capacità non equivalgono automaticamente alla possibilità di condurre con successo una complessa invasione anfibia contro Taiwan.

Il problema principale per Pechino resta quello della proiezione di forza: servirebbero navi, mezzi e capacità logistiche sufficienti per trasportare e sostenere un’enorme quantità di truppe sotto il fuoco nemico. La Cina può infliggere danni devastanti a Taiwan, ma trasformare questi attacchi nella conquista dell’isola è un obiettivo molto più difficile.

Una narrativa ambigua

La narrativa del sorpasso cinese rischia quindi di confondere la crescita delle capacità militari con una reale superiorità strategica. Negli ultimi anni Washington e i suoi alleati hanno reagito rafforzando la propria presenza nell’Indo-Pacifico. Stati Uniti, Giappone, Filippine e Taiwan hanno aumentato cooperazione, investimenti e preparazione militare proprio in risposta alle pressioni cinesi. Il risultato è un equilibrio più instabile, ma non necessariamente favorevole a Pechino.

Le nuove tecnologie, dai droni ai sistemi di guerra elettronica fino ai missili ipersonici, stanno inoltre cambiando il modo in cui si combattono i conflitti e in molti casi offrono vantaggi alle forze capaci di difendere un territorio piuttosto che a chi deve conquistarne uno.

Uno scenario ipotetico per i prossimi anni non è, dunque, quello di una Cina imbattibile pronta a dominare l’Asia, bensì quello di una lunga competizione, fatta di pressioni economiche,

intimidazioni militari e tentativi di deterrenza. Sia chiaro: il vantaggio cinese esiste in alcuni settori, ma l’idea di una superiorità schiacciante appare più unche una