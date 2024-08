Bombardamenti, assalti e attacchi missilistici: le prime immagini dell'incursione ucraina nel Kursk

Ascolta ora 00:00 00:00

Dopo dieci giorni dall’inizio dell’operazione in territorio russo, l’esercito ucraino ha pubblicato le prime immagini ufficiali dell’incursione nella regione di Kursk. Sulla pagina Facebook e sul canale Telegram delle forze d’assalto aereo di Kiev sono stati condivisi due video che mostrano le concitate ore iniziali dell’attacco del 6 agosto, definito “ un giorno che entrerà nella storia della guerra russo-ucraina ”.

“ La preparazione attenta, la pianificazione, il fattore sorpresa e il silenzio informativo sono stati cruciali nella fase iniziale dell'operazione ”, si legge nel post che accompagna il primo filmato. “ Adesso tutto dipende dalla resistenza che saranno in grado di mettere in campo i militari ucraini, appartenenti a tutti i settori delle forze armate, che sono coinvolti nell'operazione ”. Nel video vengono mostrati attacchi missilistici, bombardamenti contro le postazioni russe, tank, blindati e soldati che avanzano, sparando contro le posizioni del nemico, e decine di soldati del Cremlino presi come prigionieri.

Nel post che accompagna il secondo filmato, le forze ucraine sono entrate più nel dettaglio riguardo ad un loro attacco ad un posto di blocco di confine. “ Più di cinquanta russi catturati nella regione di Kursk, un posto di blocco al confine distrutto e una linea di difesa nemica spezzata: questi i risultati dei paracadutisti ucraini dopo le prime ore dell'operazione militare nella regione di Kursk ”, si legge. “ Avvicinandosi al posto di blocco al confine di Sudzha, i gruppi d'assalto dell'80° brigata d'assalto aviotrasportata delle forze d'assalto aereo delle forze armate dell'Ucraina hanno ricevuto il supporto dell'artiglieria e dei blindati pesanti ”. Secondo quanto riferito, i russi hanno issato bandiera bianca e si sono arresi dopo essere stati presi di mira dal fuoco dell’artiglieria e aver notato la presenza di carri armati di Kiev nelle vicinanze. I soldati del Cremlino si sarebbero diretti verso il confine con il Paese invaso assieme ai loro feriti.

Stando a quanto dichiarato alla Bbc dall’alto consigliere del governo ucraino Yuriy Sak, le forze di Kiev avrebbero catturato “ centinaia di prigionieri russi che in un secondo momento saranno scambiati con i prigionieri di guerra ucraini detenuti dalla Russia ”.

Sak ha anche spiegato che uno degli obiettivi tattici dell’esercito del Paese invaso è neutralizzare glidella regione di Kursk, che sarebbero stati utilizzati per effettuare oltrecontro i territori controllati da Kiev nei soli mesi estivi.