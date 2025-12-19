Al via la conferenza stampa annuale di Putin: "Pronti a far terminare il conflitto in modo pacifico"

"Con le decisioni odierne, l'Ucraina riceve finanziamenti per i prossimi due anni. E questa è una buona notizia per l'Ucraina e una cattiva notizia per la Russia. Il pacchetto finanziario per l'Ucraina è pronto: un prestito senza interessi di 90 miliardi di euro, come da me richiesto. Un chiaro segnale a Putin dall'Europa: la guerra non darà i suoi frutti. Terremo congelati i beni russi finché la Russia non avrà risarcito l'Ucraina". Lo ha ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, dopo la conclusione del vertice Ue nella notte a Bruxelles. "Ci stiamo sostanzialmente assumendo un impegno. Tuttavia, questo non graverà sui bilanci nazionali; tutto sarà gestito tramite l'Ue", ha sottolineato Merz. Ma anche l'Ue alla fine non ne sarà gravata: "Questo prestito è garantito da asset russi e sarà rimborsato con asset russi", ha affermato il cancelliere, spiegando che la decisione ha semplicemente invertito l'ordine dei finanziamenti. Ha ammesso che la sua proposta di utilizzare direttamente i beni statali russi si era rivelata troppo complicata durante le sei ore di negoziati a Bruxelles. Tuttavia, ha sostenuto che l'obiettivo di far pagare la guerra alla Russia era stato raggiunto. Questo nuovo approccio è stato reso possibile perché si è concordato di non perseguire questa strada con tutti i 27 Stati membri dell'UE, ma piuttosto nell'ambito della cosiddetta cooperazione rafforzata con soli 24 paesi dell'UE. Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca hanno optato per l'esclusione. Merz ha sottolineato che l'Ue ha dimostrato la sua determinazione, in particolare per quanto riguarda i colloqui russo-americani in Florida di sabato. "È impossibile fare più diplomazia di quella degli ultimi giorni", ha sottolineato, riferendosi ai colloqui sull'Ucraina a Berlino. "Ma la diplomazia da sola non convincerà chiaramente la Russia a fare marcia indietro o a portarla al tavolo dei negoziati. Pertanto, la pressione deve essere mantenuta". L'Ue ha mantenuto questa promessa al vertice. "Spero che anche gli americani mantengano la pressione, che anche l'America mantenga le sanzioni". L'obiettivo comune, ha affermato, è porre fine alla guerra in Ucraina il prima possibile.