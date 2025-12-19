Medvedev: "La banda di ladri a Bruxelles ha avuto paura di rubare i beni russì"
Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, l'ex presidente Dmitri Medvedev, ha dichiarato che la "banda di ladri" di Bruxelles "ha avuto paura di rubare apertamente il denaro russo", riconoscendo l'autorità degli Stati Uniti, che sono contrari all'uso dei beni russi congelati in Europa per finanziare Kiev. Lo ha scritto in un lungo post pubblicato su Telegram questa mattina. ""L'incontro ha dimostrato che la criminalità organizzata dell'Ue riconosce l'autorità degli accademici di Washington, che si erano opposti direttamente alla rapina", ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza. Ma "i ladri di Bruxelles non hanno abbandonato i loro piani di commettere una futuro colpo", ha concluso Medvedev.
Putin: "Il nemico si sta ritirando da tutti i settori"
"L'iniziativa strategica in Ucraina è passata completamente nelle mani dei militari russi dopo la liberazione della regione di Kursk". Lo ha dichiarato il presidente russo, Vladimir Putin, che sta tenendo la sua `Linea diretta´ di fine anno, trasmessa in diretta televisiva. Il leader del Cremlino ha riferito che "il nemico si sta ritirando in tutti i settori".
Putin: "Gli ucraini non vogliono far finire la guerra con mezzi pacifici"
"Nel 2022, quando tutto raggiunse il punto di rottura, quando il regime di Kiev scatenò una guerra nel Donbass, la Russia sottolineò che sarebbe stata costretta a riconoscere la Repubblica di Lugansk e la Repubblica di Donetsk", ha dichiarato il leader del Cremlino. "Le autorità ucraine si sono rifiutate di ritirare le loro truppe, hanno successivamente rifiutato di attuare gli Accordi di Istanbul e ora si rifiutano di risolvere pacificamente questo conflitto", ha aggiunto, "nonostante ciò, Mosca vede alcuni segnali che indicano che Kiev è pronta a dialogare", ha sottolineato il presidente.
Putin: "Conquisteremo Krasnyj Liman nel più breve tempo possibile"
"Le Forze armate russe conquisteranno la città di Krasnyj Liman nella regione di Donetsk nel più breve tempo possibile". Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin nel corso della linea diretta con i cittadini, organizzata oggi in concomitanza con la conferenza stampa di fine anno.
Mosca: nella notte abbattuti 94 droni di Kiev
I sistemi di difesa aerea russi hanno intercettato e distrutto 94 droni ucraini nelle regioni russe durante la notte. Lo ha riferito il ministero della Difesa di Mosca, secondo quanto scrive la Tass. Fra i vari territori presi di mira, 36 droni sono stati abbattuti nei cieli sopra la regione di Rostov, 17 Uav sopra la regione di Belgorod, 15 droni sopra quella di Voronezh e sette droni sono stati distrutti sopra il Mar Caspio.
Merz: "Prestito Ue buona notizia per Kiev e brutta per Putin"
"Con le decisioni odierne, l'Ucraina riceve finanziamenti per i prossimi due anni. E questa è una buona notizia per l'Ucraina e una cattiva notizia per la Russia. Il pacchetto finanziario per l'Ucraina è pronto: un prestito senza interessi di 90 miliardi di euro, come da me richiesto. Un chiaro segnale a Putin dall'Europa: la guerra non darà i suoi frutti. Terremo congelati i beni russi finché la Russia non avrà risarcito l'Ucraina". Lo ha ha dichiarato il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, dopo la conclusione del vertice Ue nella notte a Bruxelles. "Ci stiamo sostanzialmente assumendo un impegno. Tuttavia, questo non graverà sui bilanci nazionali; tutto sarà gestito tramite l'Ue", ha sottolineato Merz. Ma anche l'Ue alla fine non ne sarà gravata: "Questo prestito è garantito da asset russi e sarà rimborsato con asset russi", ha affermato il cancelliere, spiegando che la decisione ha semplicemente invertito l'ordine dei finanziamenti. Ha ammesso che la sua proposta di utilizzare direttamente i beni statali russi si era rivelata troppo complicata durante le sei ore di negoziati a Bruxelles. Tuttavia, ha sostenuto che l'obiettivo di far pagare la guerra alla Russia era stato raggiunto. Questo nuovo approccio è stato reso possibile perché si è concordato di non perseguire questa strada con tutti i 27 Stati membri dell'UE, ma piuttosto nell'ambito della cosiddetta cooperazione rafforzata con soli 24 paesi dell'UE. Ungheria, Slovacchia e Repubblica Ceca hanno optato per l'esclusione. Merz ha sottolineato che l'Ue ha dimostrato la sua determinazione, in particolare per quanto riguarda i colloqui russo-americani in Florida di sabato. "È impossibile fare più diplomazia di quella degli ultimi giorni", ha sottolineato, riferendosi ai colloqui sull'Ucraina a Berlino. "Ma la diplomazia da sola non convincerà chiaramente la Russia a fare marcia indietro o a portarla al tavolo dei negoziati. Pertanto, la pressione deve essere mantenuta". L'Ue ha mantenuto questa promessa al vertice. "Spero che anche gli americani mantengano la pressione, che anche l'America mantenga le sanzioni". L'obiettivo comune, ha affermato, è porre fine alla guerra in Ucraina il prima possibile.
Dmitriev: "Sconfitta per Merz e von der Leyen su asset russi, si dimettano"
Kirill Dmitriev, inviato del Cremlino e capo del Fondo russo per gli investimenti diretti, ha affermato che la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Friedrich Merz hanno fallito sull'uso degli asset russi congelati e ha chiesto le loro dimissioni. "Ursula e Merz devono dimettersi se vogliono dimostrare 'convinzione, unità e determinazionè come hanno promesso dopo aver fallito nell'ottenere il sequestro illegale delle riserve russe da parte dell'Ue", ha affermato Dmitriev, come riporta l'agenzia di stampa russa Tass.
Zelensky: "Sostegno Ue rafforza nostra resilienza"
"Sono grato a tutti i leader dell'Unione Europea per la decisione del Consiglio europeo di stanziare 90 miliardi di euro di sostegno finanziario per l'Ucraina nel 2026-2027. Si tratta di un sostegno significativo che rafforza davvero la nostra resilienza". Lo scrive su X il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky. "È importante che i beni russi rimangano immobilizzati e che l'Ucraina riceva una garanzia di sicurezza finanziaria per i prossimi anni. Grazie per il risultato e per l'unità. Insieme, stiamo difendendo il futuro del nostro continente", ha aggiunto.