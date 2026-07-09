Nuovi raid contro l'Iran: "Colpiti 90 obiettivi". Teheran: "Centrate basi Usa in Bahrain e Kuwait". Hormuz paralizzato

La guerra tra Stati Uniti e Iran entra in una nuova fase di escalation. Per il secondo giorno consecutivo Washington ha lanciato raid contro la Repubblica islamica, colpendo, secondo il Centcom, circa 90 obiettivi militari.Teheran reagisce attaccando basi americane in Bahrein e Kuwait e minacciando nuove operazioni nella regione. Intanto il traffico nello Stretto di Hormuz è quasi completamente bloccato, con appena 14 navi transitate in un giorno e crescenti timori per la sicurezza e i mercati.
Iran: "Colpiti siti in Qatar e Bahrein e sistemi difesa Patriot in Kuwait"
L'esercito iraniano ha dichiarato di aver preso di mira giovedì siti in Kuwait, Qatar e Bahrein con droni d'attacco kamikaze, secondo quanto riportato dai media statali, in risposta agli attacchi statunitensi avvenuti in precedenza nella stessa giornata. L'esercito ha affermato che, "in continuità con gli attacchi dell'esercito della Repubblica islamica dell'Iran contro le basi statunitensi nella regione", ha preso di mira un sistema di intercettazione missilistica Patriot in Kuwait, un sistema di allarme rapido in Qatar e serbatoi di carburante in Bahrein con droni kamikaze di vario tipo".
Traffico nello Stretto di Hormuz è quasi completamente bloccato
Il traffico nello Stretto di Hormuz è quasi completamente bloccato. Lo riferisce Al Jazeera citando Bloomberg news. Il blocco è la conseguenza diretta del secondo giorno consecutivo di attacchi statunitensi all'Iran. Ieri soltanto 14 navi mercantili avrebbero attraversato lo Stretto di Hormuz in entrambe le direzioni; il numero più basso dall'accordo tra Stati Uniti e Iran del 16 giugno. La media di navi in passaggio per queste tre settimane è stata di 34 navi al giorno.
Centcom: "Nei raid colpiti 90 obiettivi militari in Iran"
L'esercito statunitense ha colpito circa 90 "obiettivi militari" in Iran, compresi sistemi di difesa aerea, durante la sua ultima serie di attacchi. Lo ha annunciato il Comando Centrale delle Forze armate americane (Centcom). "Gli Stati Uniti hanno completato un'altra serie di attacchi contro l'Iran per ridurre ulteriormente la capacità dell'Iran di colpire navi mercantili e marinai civili innocenti nello Stretto di Hormuz", si legge in una dichiarazione rilasciata su X dal Centcom.
Capo negoziatore iraniano, l'America non ha ancora imparato
"L'America non ha ancora imparato che l'arroganza e la mancanza di lealtà non sono più gratuite. Per essere chiari: provate, e ne pagherete le conseguenze". Così su X Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del parlamento iraniano e capo negoziatore per l'Iran nella trattativa con gli Stati Uniti.
Usa lanciano nuovi attacchi, Teheran risponde contro Stati Arabi
Gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi aerei contro l’Iran. La risposta di Teheran è pressoché immediata: vengono colpiti gli Stati arabi del Golfo. Questa mattina presto gli Usa hanno infatti sferrato altri attacchi aerei contro l’Iran. Teheran ha preso di mira il Bahrein, il Kuwait e il Qatar.
Teheran: "Colpite basi Usa in Bahrain e Kuwait"
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato oggi di aver colpito basi militari statunitensi in Bahrein e Kuwait in risposta ai nuovi attacchi americani, secondo quanto riportato dalla televisione di stato Irib. Le Guardie hanno affermato di aver colpito "infrastrutture e impianti chiave" nelle basi statunitensi di Arifjan e Ali Al Salem in Kuwait, e di Juffair e Sheikh Isa in Bahrein, con missili e droni. Hanno inoltre avvertito che la loro risposta si estenderà ad altre basi nella regione qualora gli attacchi statunitensi dovessero ripetersi.
Ghalibaf su X: "Hormuz si apre solo con i nostri accordi, non con minacce Usa"
"L'America non ha ancora imparato che il bullismo e la slealtà non sono più privi di costi. Lo dico chiaramente: colpite, e verrete colpiti. Non agitate inutilmente braccia e gambe, che affonderete ancora di più: lo Stretto di Hormuz si apre solo con gli 'accordi iranianì, non con le minacce americane". Lo scrive su X il capo negoziatore iraniano, il presidente del parlamento di Teheran Mohammad Bagher Ghalibaf.
Axios: "Usa hanno colpito due ponti ferroviari in Iran"
Gli Stati Uniti hanno attaccato due ponti ferroviari nel nord est dell'Iran. Lo riporta Axios citando un funzionario americano. E' la prima volta che gli Stati Uniti colpiscono infrastrutture iraniane dal cessate il fuoco di aprile.