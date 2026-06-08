Raid Idf in Iran: "Colpiti obiettivi militari". Nuovi missili di Teheran verso lsraele. Trump: "Attacchi non avranno un impatto sull'accordo"

La tregua tra Iran e Israele è sempre più fragile. Nella notte Teheran ha lanciato nuove ondate di missili verso lo Stato ebraico, facendo scattare le sirene a Gerusalemme, Tel Aviv, Beersheba e nell’area dell’aeroporto Ben Gurion.

L’Idf ha risposto colpendo obiettivi militari nell’Iran centrale e occidentale, mentre esplosioni sono state segnalate a Teheran, Tabriz, Isfahan e Karaj. Trump però tira dritto sull’accordo con l’Iran e avverte Netanyahu.

Trump: "Gli attacchi dell'Iran non avranno un impatto sull'accordo" Donald Trump ha dichiarato che gli attacchi dell'Iran non hanno modificato la sua volontà di concludere i negoziati. "Non avrà alcun impatto sull'accordo", ha detto il presidente americano al Financial Times. "Vedremo come andrà a finire. Ma gli attacchi missilistici contro Israele non hanno lasciato il segno. È una di quelle cose che vanno avanti da 3.000 anni, o da 47 anni, a seconda di come si conta", ha sottolineato il presidente americano.

Idf, altri missili iraniani verso Israele

Le Forze di Difesa Israeliane (IDF) affermano che un'altra ondata di missili iraniani è stata lanciata verso Israele. In una dichiarazione, le Forze di Difesa Israeliane (IDF) affermano che i sistemi di difesa "stanno lavorando per intercettare la minaccia".Si raccomanda alla popolazione di cercare riparo in caso di ricezione di un allarme.Le sirene risuonano in vaste aree del Paese, tra cui Gerusalemme, Beersheba e l'aeroporto Ben Gurion, vicino a Tel Aviv.

Idf, intercettato missile dallo Yemen su Tel Aviv Le Forze di Difesa Israeliane affermano di aver rilevato il lancio di un missile dallo Yemen verso il territorio israeliano. Si legge nel comunicato, "i sistemi di difesa aerea sono operativi per intercettare la minaccia". Il Times of Israel riporta che le sirene d'allarme stanno suonando in tutta Tel Aviv, Gerusalemme e nelle zone circostanti del centro di Israele.

Media locali, esplosioni a Teheran, Tabriz e Isfahan La televisione di stato iraniana segnala esplosioni in tre città dopo che Israele ha affermato che la sua aviazione ha colpito obiettivi militari nell'Iran centrale e occidentale. "Diverse esplosioni sono state udite a Teheran, Tabriz e Isfahan", ha scritto la televisione di stato su Telegram. Sono state inoltre udite delle esplosioni nei pressi della città centrale di Karaj.

Media locali, nessuna area urbana Teheran è stata colpita I media locali iraniani riferiscono che le aree urbane di Teheran non sono state colpite dagli attacchi israeliani contro l'Iran centrale e occidentale. Citando i vigili del fuoco di Teheran hanno riferito che almeno due esplosioni sono state udite nelle zone occidentali della capitale iraniana nelle prime ore di lunedì mattina. In precedenza avevano segnalato che diverse esplosioni erano state udite anche nelle città di Tabriz, Isfahan e nei pressi di Karaj. L'entità dei danni non è ancora chiara.Stando ai media statali, le autorità locali di Isfahan avrebbero affermato che non ci sono state vittime.

Idf, aviazione israeliana ha colpito obiettivi militari Israele afferma di aver colpito obiettivi militari nell'Iran occidentale e centrale. "Poco fa, l'aeronautica israeliana ha colpito obiettivi militari appartenenti al regime terroristico iraniano nell'Iran occidentale e centrale", hanno scritto le Forze di Difesa Israeliane (Idf) su Telegram. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle vittime o sull'esatta ubicazione degli attacchi.Secondo quanto riferito da un funzionario statunitense, l'esercito americano non avrebbe preso parte agli attacchi israeliani contro l'Iran avvenuti nella notte. Il sito di notizie Axios cita un funzionario della difesa statunitense che afferma anch'egli che gli attacchi israeliani sono stati "relativamente limitati".

Idf: "Colpiti obiettivi militari in Iran" "Poco fa, l'aeronautica israeliana ha colpito obiettivi militari appartenenti al regime terroristico iraniano nell'Iran occidentale e centrale". Lo ha scritto l'Idf in un post sul suo canale Telegram