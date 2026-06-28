Hormuz, droni iraniani in azione, gli Usa rispondono e Teheran attacca Bahrein e Kuwait

Bahrein e Kuwait fanno sapere che l'Iran ha preso di mira le loro nazioni con attacchi di droni e missili in seguito a nuovi raid aerei statunitensi contro l'Iran; si tratta di un'escalation di scambi di fuoco che mette in discussione l'accordo provvisorio volto a porre fine alla guerra nella regione. Gli attacchi sono avvenuti mentre una forza navale multinazionale, sotto la supervisione della Marina statunitense, annunciava sabato l'ampliamento di una rotta vicino all'Oman, nello stretto, per consentire il traffico sia in entrata che in uscita: una mossa che probabilmente creerà un nuovo punto di attrito con Teheran.Il Comando Centrale delle forze armate statunitensi ha dichiarato di aver colpito infrastrutture militari iraniane di sorveglianza, sistemi di comunicazione, postazioni di difesa aerea, depositi di droni e capacità di posa di mine, in risposta all'attacco subito dalla nave in mare aperto nelle prime ore di sabato. L'imbarcazione in questione, la petroliera Kiku battente bandiera panamense, trasportava greggio per conto della compagnia energetica statale del Qatar, un mediatore chiave nei negoziati tra Iran e Stati Uniti.