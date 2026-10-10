Forti esplosioni all’aeroporto di Riad, evacuato lo scalo

Nuovo attacco all’aeroporto internazionale King Khalid di Riad, in Arabia Saudita. Secondo due funzionari regionali, lo scalo è stato evacuato e il traffico aereo sospeso. L’aeroporto era già stato preso di mira più volte nel corso della settimana, con un bilancio di tre civili sauditi uccisi giovedì, tra cui un pilota. I ribelli Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran, avevano rivendicato la responsabilità dei precedenti attacchi, ma al momento non hanno rilasciato dichiarazioni sull’episodio di sabato. L’aeroporto ha diffuso un breve avviso invitando i passeggeri a contattare le compagnie aeree per verificare lo stato dei voli prima di recarsi allo scalo.

Un residente di Riad, Ahmed Sayed, ha riferito all’Associated Press di aver sentito almeno due forti esplosioni che hanno fatto tremare la capitale. L’aeroporto ha diramato un breve avviso invitando i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo presso le compagnie aeree prima di recarsi allo scalo. Gli scontri in Yemen tra gli Houthi e le forze governative yemenite sostenute dall’Arabia Saudita si sono intensificati. La coalizione a guida saudita sta fornendo supporto aereo alle truppe governative nel tentativo di invertire le recenti avanzate degli Houthi lungo la costa del Mar Rosso.