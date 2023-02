L'affondo di Borrell: "La Russia è come Goebbels"

" La Russia usa la manipolazione dell'informazione come un'arma " e per questo è necessario mettere in campo " le nostre risposte per identificare gli attori di queste manipolazioni ". Nel corso della conferenza del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae) dal titolo Oltre la disinformazione: le risposte dell'Ue alla minaccia della manipolazione dell'informazione straniera, l'Alto rappresentante dell'Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha duramente attaccato Mosca. Arrivando a confrontare implicitamente le campagne di disinformazione della Russia durante la guerra in Ucraina con i discorsi del ministro della Propaganda nazista, Joseph Goebbels.

Il confronto con Goebbels

Borrell ha spiegato che la Russia usa la manipolazione e l’interferenza come strumento per influenzare il conflitto ucraino. " Questa guerra non è solo usare esplosioni, bombe, pallottole. Non è solo uccidere persone: riguarda le menti delle persone, come conquistare lo spirito delle persone, la loro intesa, la loro intelligenza. E percepisco, per la mia esperienza concreta, che questa battaglia è in corso ", ha dichiarato.

L’alto funzionario dell’Ue ha quindi proseguito facendo presente che la tattica impiegata da Mosca non è affatto qualcosa di nuovo. Al contrario, tutto sarebbe partito con la pandemia: "Q uando è arrivata la pandemia, abbiamo iniziato a parlare della battaglia delle narrazioni ".

Ma, andando ancora più a ritroso nel tempo, Borrell ha citato il ministro della Propaganda nazista, dichiarando che la guerra condotta nello spazio dell’informazione, nel tentativo di conquistare i cuori e le menti delle persone, era già stata inventata da Goebbels e non dal Cremlino.

La guerra dell’informazione della Russia

A differenza del passato, ha chiarito Borrell, ci sono alcuni aspetti da considerare. " Quello che è nuovo oggi è l'intensità, la volontà e gli strumenti. Goebbels non aveva internet né i social media. Ma oggi, chi si comporta come Goebbels diffondendo menzogne, ha una potenza di moltiplicazione e alla velocità della luce raggiunge tutti in ogni parte ", ha precisato.

Borrell non si è fermato qui. Ha detto di avere molte evidenze che proverebbero il fatto che la Russia sarebbe dietro ai tentativi coordinati di manipolazione dei dibattiti nelle società libere.

" Lo ripeto, perché sono sicuro che i servizi russi mi stiano ascoltando e immediatamente criticheranno quanto sto dicendo: sì, la Russia sta coordinando tentativi di manipolazione dei dibattiti nelle società libere ", ha tuonato, specificando che l’Ue avrebbe raccolto oltre 15mila prove dal 2015 ad oggi.

La contromossa dell’Ue

" La Russia ha costruito un'infrastruttura per ingannare, mentire e destabilizzare in modo industriale, per erodere la fiducia nelle istituzioni, e questa è la minaccia maggiore per le libere democrazie che sono basate sulla fiducia ", è andato avanti Borrell.