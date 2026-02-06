Mosca, spari contro il vice capo dell'intelligence

Nonostante i colloqui Ucraina-Usa-Russia, sale la tensione a Mosca. Il generale russo del ministero della Difesa Vladimir Alekseyev è rimasto ferito in un attentato avvenuto nella zona nord-occidentale di Mosca. A riferirlo è l’agenzia Tass, citando Svetlana Petrenko, portavoce del Comitato Investigativo Russo, che ha annunciato l’apertura di un’indagine.
Secondo gli inquirenti, all’interno di un edificio residenziale un individuo non ancora identificato ha esploso più colpi contro Alekseyev, per poi darsi alla fuga.“La vittima è stata ricoverata in un ospedale cittadino”, ha dichiarato Petrenko.
Sul posto stanno operando investigatori ed esperti forensi del Comitato Investigativo di Mosca, impegnati nell’analisi delle immagini delle telecamere di sorveglianza e nell’audizione dei testimoni oculari.
Lavrov: "L'Osce è in crisi e rischia l'autodistruzione"
Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov ha dichiarato che l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce) "corre il rischio di autodistruzione". Tuttavia, Mosca apprezza l'interesse della Svizzera, che al momento presiede l'organizzazione, nel riprendere il dialogo con la Federazione Russa. Il ministro russo oggi ha accolto a Mosca l'omologo svizzero e presidente in carica dell'Osce Ignazio Cassis e il segretario generale dell'Osce Feridun Sinirlioglu. "Non entrerò nemmeno nei dettagli su come l'Osce si sia trovata nell'attuale situazione di profonda crisi e abbia affrontato una reale minaccia di autodistruzione", ha dichiarato Lavrov, citato dall'agenzia russa Ria Novosti.
Francia: "Mosca responsabile della fine del trattato New Start"
Il trattato New Start, l'ultimo trattato di riduzione "degli armamenti strategici tra gli Stati Uniti e la Russia, è scaduto il 5 febbraio. La Russia porta la responsabilità di questa situazione, avendo essa sospeso la sua partecipazione al trattato New Start dal 2023 e moltiplicato le azioni nocive per l'architettura internazionale di controllo degli armamenti nucleari". È quanto si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri di Parigi. "La Francia - si prosegue nella nota - ribadisce il suo sostegno al contenimento degli armamenti strategici tra gli Stati dotati dei più importanti arsenali nucleari, che rappresenta uno strumento essenziale per la stabilità strategica. La Francia resta pienamente coinvolta, in particolare, nel P5, per approfondire il dialogo sulla riduzione dei rischi e le dottrine, con l'obiettivo di rafforzare la nostra sicurezza collettiva".
Mosca: "La decisione Ue di rinunciare al gas russo è autolesionismo"
Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo Dmitry Medvedev ha definito "idiota" l'Unione europea e "autolesionista" la decisione di vietare completamente a partire dal 2027 le importazioni di Gnl e gas russo da gasdotto con contratti a lungo termine. "Soffrendo dell'ennesimo attacco di quello che gli psichiatri chiamano comportamento autolesionista, solo pochi giorni fa la leadership dell'Ue ha emanato un regolamento che vieta completamente le importazioni di gas naturale liquefatto russo con contratti a lungo termine a partire dal primo gennaio 2027 e di gas da gasdotto a partire dal primo novembre 2027", ha scritto il vicepresidente del Consiglio di sicurezza sul social network russo Max. Medvedev ha ricordato che gli Stati membri dell'Ue dovranno preparare piani per diversificare le forniture di gas entro il primo marzo. Ciò significa che "ad oggi non è ancora chiaro come l'Ue compenserà la carenza di carburante". Il vicepresidente del Consiglio di sicurezza ha inoltre riportato i pareri di alcuni esperti, secondo i quali la rinuncia al gas russo comporterebbe per l'Ue la perdita di circa il 17% delle attuali fonti di approvvigionamento del combustibile blu.
Chi è Vladimir Alekseyev, il capo dell'intelligence russa ferito
Vladimir Alekseyev è il primo vicecapo della Direzione centrale di Intelligence (Gru), dipartimento il cui vertice, l'ammiraglio Igor Kostjukov, è responsabile della delegazione russa ai negoziati trilaterali ad Abu Dhabi sull'Ucraina. Il generale Alekseyev ricopre la carica di vicecapo del Gru dal 2011. Dal dicembre 2016, è sottoposto dagli Stati Uniti a sanzioni in relazione ai presunti attacchi informatici volti a influenzare le elezioni presidenziali statunitensi. Nel 2019, il vicecapo del Gru è stato sanzionato anche dall'Unione Europea, in relazione all'avvelenamento dell'ex spia russa Serghei Skripal e di sua figlia Julia a Salisbury, in Gran Bretagna. Nel giugno 2023, Alekseyev, insieme al viceministro della Difesa Yunus-Bek Yevkurov, si è occupato dei negoziati con il leader del gruppo mercenario Wagner, Yevgeny Prigozhin, durante l'ammutinamento e la "marcia su Mosca".
Bessent, ulteriori sanzioni Usa a Mosca dipenderanno da andamento negoziati
Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che ulteriori sanzioni statunitensi contro la Russia dipenderanno dall'andamento dei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta Reuters online, sottolineando che Bessent ha affermato che prenderebbe in considerazione nuove sanzioni contro la flotta ombra russa, un passo che Trump non ha compiuto da quando è tornato in carica nel gennaio 2025. "Prenderò in considerazione la possibilità. Vedremo come andranno i colloqui di pace", ha dichiarato durante un'audizione della Commissione Bancaria del Senato, sottolineando che le sanzioni statunitensi contro le aziende petrolifere russe Rosneft e Lukoil hanno contribuito a portare la Russia al tavolo dei negoziati di pace. Interpellato poi su quale ruolo stesse assumendo Jared Kushner nei colloqui sulla Russia, Bessent ha affermato di credere che il genero del presidente Trump stesse agendo come inviato speciale e interlocutore nei colloqui. Il senatore democratico Andy Kim ha affermato che il coinvolgimento di membri della famiglia Trump senza incarichi ufficiali potrebbe sollevare conflitti di interesse.