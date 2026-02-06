Mosca, spari contro il vice capo dell'intelligence

Il Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent ha affermato che ulteriori sanzioni statunitensi contro la Russia dipenderanno dall'andamento dei colloqui volti a porre fine alla guerra in Ucraina. Lo riporta Reuters online, sottolineando che Bessent ha affermato che prenderebbe in considerazione nuove sanzioni contro la flotta ombra russa, un passo che Trump non ha compiuto da quando è tornato in carica nel gennaio 2025. "Prenderò in considerazione la possibilità. Vedremo come andranno i colloqui di pace", ha dichiarato durante un'audizione della Commissione Bancaria del Senato, sottolineando che le sanzioni statunitensi contro le aziende petrolifere russe Rosneft e Lukoil hanno contribuito a portare la Russia al tavolo dei negoziati di pace. Interpellato poi su quale ruolo stesse assumendo Jared Kushner nei colloqui sulla Russia, Bessent ha affermato di credere che il genero del presidente Trump stesse agendo come inviato speciale e interlocutore nei colloqui. Il senatore democratico Andy Kim ha affermato che il coinvolgimento di membri della famiglia Trump senza incarichi ufficiali potrebbe sollevare conflitti di interesse.