Nato, Donbass e lingua russa: tutte le condizioni di Putin per la pace in Ucraina

L'incontro in Alaska tra Donald Trump e Vladimir Putin si è concluso senza un accordo ma, stando ai mediaamericani, con una lunga lista di richieste da parte dello zar che il tycoon illustrerà lunedì a Volodymyr Zelensky e ai leader europei nella sua visita alla Casa Bianca. Ecco in sintesi cosa vuole il leader del Cremlino:
- Accordo globale. Putin non intende osservare un cessate il fuoco temporaneo e insiste piuttosto su accordo globale che ponga fine alla guerra. Trump si è mostrato favorevole a questo approccio.
- Il Donbass. L'Ucraina dovrà ritirarsi completamente dal Donetsk. Nel caso Kiev accettasse, Mosca, che già ha occupato la quasi totalità dell'oblast di Lugansk, otterrebbe il controllo di tutta la regione del Donbass, che invece adesso controlla al 70%.
- Kherson e Zaporizhzhia. Per quanto riguarda le altre due oblast parzialmente occupate, Kherson e Zaporizhzhia, il presidente russo propone di congelare il fronte allo stato attuale. In cambio, assicura di non attaccare né prendere ulteriori aree.
- Rimozione delle cause della guerra. È un vecchio pallino del presidente russo, in particolare per quelle che venogon considerate clausole di sicurezza, in particolare la promessa che Kiev non enterà nella Nato.
- La lingua russa e le chiese ortodosse. Infine, Putin vuole che il russo venga riconosciuto come lingua ufficiale in Ucraina e chiede garanzie di sicurezza per le chiese ortodosse che fanno capo al patriarcato di Mosca.
