Le due esplosioni e poi l'affondamento: colpita una nave cargo russa nel Mediterraneo

Ascolta ora 00:00 00:00

La nave cargo russa Ursa Major è affondata nel Mar Mediterraneo dopo un'esplosione nella sala macchine e due cittadini russi risultano dispersi. Lo ha riferito l'unità di crisi del ministero degli Esteri russo, secondo quanto riporta Interfax. Si tratta di una una nave mercantile di 15 anni, costruita nel 2009.

A bordo 16 membri dell'equipaggio, tutti cittadini russi. Di questi 14 persone sono state portate in salvo al porto di Cartagena. La nave sarebbe affondata in acque internazionali tra Aguilas, nella provincia spagnola di Murcia, e la città di Orano in Algeria. Diverse navi che operavano nella stessa zona hanno partecipato alle operazioni di soccorso e successivamente si sono uniti gli specialisti del Soccorso Marittimo, la nave Clara Campoamor e la motovedetta della Marina Serviola. La nave, battente bandiera russa, era partita da San Pietroburgo 12 giorni fa ed era diretta al porto di Vladivostok, dove sarebbe dovuta arrivare il 22 gennaio.

La Ursa major era una delle componenti della flotta russa in viaggio verso la Siria per smantellare la base di Tartus. Proprio ieri, anche da queste colonne avevamo raccontato come la flotta russa fosse ufficialmente entrata nel Mediterraneo. La flotta russa per l'evacuazione della Siria è entrata nel Mediterraneo nella serata di domenica, quando quattro navi speciali hanno attraversato lo Stretto di Gibilterra. Si tratta dell'unità per operazioni anfibie "Ivan Gren", la più moderna della Marina russa. A scortarla, l'"Aleksandr Otrakovskiy". A seguire, invece, un mercantile particolare, lo Sparta, usato per trasferire armi e munizioni. La Ursa Major le aveva precedute di poche ore, facendo da apripista.

Nel maggio 2022 gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni alla Ursa Major poiché la nave era coinvolta nel trasporto di attrezzature militari per le truppe russe in Siria. La nave appartiene alla società di navigazione russa sanzionata SK-South LLC, una filiale di un'altra azienda russa sanzionata, la Oboronlogistika LLC. Altre navi avvistate intorno alla “Ursa Major” dopo l'incidente sono la nave militare spagnola P 71 e il rimorchiatore spagnolo. E anche un'altra nave da carico russa, la Sparta, sanzionata dagli Stati Uniti per le stesse ragioni della “Ursa Major”.

La nave cargo Sparta, che la Russia ha inviato per rimuovere le armi e le attrezzature dalla Siria, secondo fonti non confermate aveva avuto problemi a largo della costa del Portogallo: l'equipaggio russo è riuscito a risolvere il problema e a proseguire la navigazione attraverso lo Stretto di Gibilterra”.