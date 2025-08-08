Netanyahu lancia l'ordine: "Conquistare Gaza City". Evacuazione della Striscia entro il 7 ottobre

Dopo la decisione del gabinetto di sicurezza, un alto funzionario israeliano ha sottolineato che «l'operazione che l'Idf preparerà riguarda solo Gaza City: l'obiettivo è evacuare tutti i residenti della città verso i campi profughi centrali e altre aree entro il 7 ottobre 2025 (data del secondo anniversario del massacro di Hamas nel sud di Israele). Verrà imposto un assedio ai terroristi rimasti nella zona e nel frattempo l'esercito manovrerà dentro la città». Lo riferisce Channel 12, aggiungendo che il premier e il ministro della Difesa Israel Katz sono stati autorizzati ad approvare il piano operativo definitivo dell'Idf.