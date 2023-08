L'esplosione misteriosa e la minaccia di Medvedev sulla Crimea: "Apocalisse vicina"

La Crimea torna al centro degli obiettivi militari ucraini? È quello che si potrebbe pensare in relazione al fatto che nella giornata odierna una potente esplosione è stata sentita dai residenti a Olenivka, nell'estremo ovest della penisola ucraina occupata dalla Russia dal 2014 e da allora integrata nel suo territorio metropolitano. Non è nota ancora la causa.

Olenivka si trova nella penisola di Tarkhankut, la più occidentale della Crimea. Secondo quanto riportato inizialmente dal canale di informazione locale Krymskiy Viter su Telegram, alla periferia di Olenivka si sarebbero uditi dei botti poderosi e si sarebbe alzata una colonna di fumo. Il luogo delle esplosioni sarebbe stato subito raggiunto da soccorritori e ambulanze. Un breve video apparso su X (Twitter, ndr) mostrerebbe le conseguenze dell'esplosione, ma l'identificazione di luoghi e possibili cause dell'esplosione appare complessa.

Il luogo del nuovo episodio è tutto fuorché esterno alle dinamiche della guerra tra Russia e Ucraina. Infatti, proprio a Olenivka la scorsa settimana l'Ucraina ha messo a segno un colpo militare di non secondaria importanza. Il 23 agosto un attacco missilistico ucraino ha centrato postazioni russe proprio a Olenivka. Nel raid è andata distrutta una batteria anti-aerea S-400 Triumph di missili a medio raggio che la Russia impiega, in caso di necessità, come alternativa all'artiglieria contro le postazioni di Kiev. Il segretario del Consiglio di sicurezza di Kiev Oleksiy Danilov ha rivendicato i danni inflitti ai russi, che comprenderebbero anche una batteria di missili anti-nave Bastion colpita e danneggiata dall'azione balistica ucraina. Il giorno successivo, il 24 agosto, festa dell'indipendenza ucraina, il Gru, l'intelligence militare di Kiev, ha comunicato che un commando ucraino è sbarcato in Crimea per un'azione dimostrativa issando sul territorio della penisola la bandiera giallo-azzura. Si tratterebbe della prima operazione di soldati ucraini sul territorio della penisola rivendicata da Kiev, la cui annessione alla Russia non è riconosciuta dalla comunità internazionale, dal 2014 a oggi.