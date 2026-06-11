Nuovi raid Usa in Iran, Trump: "Sì all'intesa o bombarderemo senza pietà". Teheran attacca basi americane nel Golfo. Pasdaran: "La regione diventerà il vostro inferno"

Lo stretto è ora "completamente chiuso a tutti i tipi di navi, comprese petroliere e mercantili", ha detto lo Stato maggiore iraniano citato dall'agenzia di stampa Tasnim, a seguito dei rinnovati attacchi aerei statunitensi contro l'Iran. La marina iraniana, citata dall'emittente statale Irib e dall'agenzia di stampa Mehr, ha annunciato che "due navi che tentavano di attraversare illegalmente lo Stretto di Hormuz sono state colpite". "A seguito delle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del nemico americano, lo Stretto di Hormuz sarà chiuso fino a nuovo avviso", hanno annunciato le forze navali del Corpo delle Guardie rivoluzionarie islamiche (Irbc). "Avvertiamo che nessuna nave deve lasciare il suo ancoraggio nel Golfo Persico e nel Mar d'Oman. Qualsiasi avvicinamento allo Stretto di Hormuz sarà considerato una collaborazione con il nemico", hanno aggiunto. Gli Stati Uniti hanno ripreso i raid aerei contro l'Iran ieri sera, dopo gli avvertimenti del presidente americano Donald Trump che ha accusato Teheran di "prendersi gioco" degli Usa. I media iraniani hanno riportato esplosioni sulla costa meridionale del Paese.