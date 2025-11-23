Oggi il vertice a Ginevra tra Usa, Ue e Ucraina. L'inviato di Trump: "Possiamo convincere Kiev e Mosca ad accettare il piano"

Il presidente Ucraino Volodymyr Zelensky potrebbe visitare gli Stati Uniti per discutere il piano di Washington per la risoluzione del conflitto in Ucraina: lo ha dichiarato, riporta l'agenzia russa Tass, l'inviato speciale del presidente degli Stati Uniti per l'Ucraina Keith Kellogg, in un'intervista a Fox News. "È un buon piano. Ci sono aspetti che devono essere codificati e spiegati un pò meglio, ma ci siamo quasi", ha detto Kellogg. Ci sarà l'opportunità di affermare che questo è un buon piano "quando Zelensky arriverà negli Stati Uniti, cosa che probabilmente accadrà, non c'è garanzia che ciò accada", ha osservato.

Gli Stati Uniti sono molto vicini alla risoluzione del conflitto in Ucraina, ha affermato ancora secondo quanto riporta la Tass l'inviato speciale. "Diciamo sempre che gli ultimi 10 metri prima di un obiettivo sono sempre i più difficili da raggiungere. Siamo agli ultimi due metri. Ci siamo quasi", ha sottolineato Kellogg.