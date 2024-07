Affondo Onu: "Ospedale di Kiev centrato dai russi". Ma Mosca attacca: "È Propaganda"

Ascolta ora 00:00 00:00

Per Joe Biden l'attacco missilistico contro l'ospedale pediatrico di Kiev è un " orribile promemoria della brutalità della Russia ". Il Cremlino ha risposto piccato e attribuito le colpe di quanto accaduto al governo ucraino. Da Mosca, infatti, il portavoce del ministero degli Esteri, Maria Zakharova, ha puntato il dito contro l'Ucraina, accusando Volodymyr Zelensky di sfruttare l'episodio per scopi propagandistici. Nel frattempo la guerra va avanti. Nella notte droni ucraini hanno attaccato tre regioni della Federazione Russa. Decine di velivoli senza pilota sarebbero stati abbattuti in vari oblast, compresi quelli di Rostov, Belgorod - dove si registrano almeno 4 vittime - e Voronezh.

La versione del Cremlino sull'ospedale di Kiev

Il Cremlino, come anticipato, ha negato categoricamente le accuse secondo cui la Russia avrebbe colpito un ospedale pediatrico a Kiev. Lo ha dichiarato in un briefing con la stampa il portavoce della presidenza russa, Dmitry Peskov, all'indomani del massiccio raid missilistico condotto su diverse città dell'Ucraina, tra cui la capitale, che è costato la vita a decine di persone. " Continuiamo a insistere: non effettuiamo attacchi su obiettivi civili, gli attacchi vengono effettuati su infrastrutture critiche, su obiettivi militari che sono in un modo o nell'altro legati al potenziale militare del regime ", ha affermato Peskov, citato da Ria Novosti.

Decisamente più accesa la replica di Zakharova. " I tentativi del regime di Zelensky di utilizzare la tragedia dell'ospedale pediatrico di Kiev per scopi propagandistici confermano la sua natura disumana ", ha denunciato l'alto funzionario, secondo la quale, come riferiscono le agenzie russe, " è un fatto confermato " che un missile del sistema antiaereo occidentale Nasams abbia colpito un edificio sul territorio dell'ospedale pediatrico.

Ma cosa è accaduto nelle ultime ore? Un attacco aereo russo, il più massiccio da mesi, ha colpito le città di Kiev, Dnipro, Kryvyi Rih, Slovyansk, Kramatorsk, provocando oltre 30 morti. Mosca ha lanciato missili ipersonici Kinzhal, una delle armi russe più avanzate, caratterizzate da una velocità 10 volte superiore a quella del suono, rendendoli difficili da intercettare. Il bilancio più pesante è stato registrato nella città natale del presidente ucraino Zelensky, con 11 morti, e nella capitale, dove i razzi di Mosca hanno colpito edifici residenziali e due ospedali, incluso l'ospedale pediatrico Okhmatdyt, dove si è scavato per ore tra le macerie alla ricerca di vittime.

Intanto l'ambasciata d'Italia in Ucraina " si unisce al lutto cittadino decretato per oggi dalle autorità di Kiev ed espone a mezz'asta le proprie bandiere, italiana ed europea. Profondo cordoglio per le 38 vittime, vicinanza ai 190 feriti degli attacchi russi sull'Ucraina ", come si legge in un post scritto su X dalla la missione diplomatica italiana.

La risposta dell'Ucraina

L'Ucraina ha reagito inviando nel territorio russo sciami di droni. " Nella regione di Belgorod, nelle ultime 24 ore, a seguito degli attacchi delle forze armate ucraine, 4 persone sono state uccise e altre 20 sono rimaste ferite ". Lo ha annunciato il governatore della regione, Vyacheslav Gladkov, sul suo canale Telegram. " Le ultime 24 ore si sono rivelate molto difficili, 4 civili sono stati uccisi, 20 persone sono rimaste ferite, 17 continuano a rimanere in strutture sanitarie, due sono in gravi condizioni ", ha detto. Secondo il governatore, nella regione sono stati danneggiati circa 160 appartamenti, 60 case private e circa 140 automobili. " Cercheremo di avviare tutti i lavori di restauro il più rapidamente possibile ", ha concluso Gladkov.

Il ministero della Difesa di Mosca ha in ogni caso spiegato che i sistemi di difesa aerei del Paese hanno abbattuto 38 velivoli senza pilota nemici. " La notte scorsa, quando il regime di Kiev ha tentato di effettuare attacchi terroristici utilizzando veicoli aerei senza pilota sul territorio della Federazione Russa, i sistemi di difesa aerea in servizio ne hanno distrutti e intercettati tre sul territorio della regione di Belgorod , sette sul territorio della regione di Kursk , due sul territorio della regione di Voronezh , 21 sul territorio della regione di Rostov e cinque UAV sul territorio della regione di Astrakhan ", si legge nel comunicato.

Pronta la replica della Russia che, " in risposta ai tentativi del regime di Kiev di danneggiare le strutture energetiche ed economiche " del

Paese, ha lanciato un attacco con armi di precisione a lungo raggio contro le strutture dell’industria militare dell’Ucraina e le basi aeree delle Forze armate ucraine, ha chiarito ancora il dicastero della Difesa di Mosca.