Paura a Tel Aviv, un auto esplode e provoca un ferito

La tv israeliana Channel 12 ha riferito che un’auto è esplosa a Tel Aviv, causando feriti. La causa dell’esplosione non è stata immediatamente chiara e la tv non ha fornito ulteriori dettagli. L’esplosione ha ferito un uomo di 46 anni.

I paramedici, scrive il Times of Israel, lo hanno trovato pienamente cosciente con lievi ferite. La polizia e i vigili del fuoco sono in La Guardia Street, nel quartiere Yad Eliyahu della città. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale Ichilov di Tel Aviv per ulteriori cure, ha dichiarato Magen David Adom.