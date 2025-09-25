Abbonati
Paura a Tel Aviv, un auto esplode e provoca un ferito

L’esplosione ha ferito un uomo di 46 anni. I paramedici lo hanno trovato pienamente cosciente con lievi ferite

La tv israeliana Channel 12 ha riferito che un’auto è esplosa a Tel Aviv, causando feriti. La causa dell’esplosione non è stata immediatamente chiara e la tv non ha fornito ulteriori dettagli. L’esplosione ha ferito un uomo di 46 anni.

I paramedici, scrive il Times of Israel, lo hanno trovato pienamente cosciente con lievi ferite. La polizia e i vigili del fuoco sono in La Guardia Street, nel quartiere Yad Eliyahu della città. L’uomo ferito è stato trasportato all’ospedale Ichilov di Tel Aviv per ulteriori cure, ha dichiarato Magen David Adom.

