Pioggia di fuoco ucraina su Mosca. A Putin il 50% nelle elezioni farsa

Le urne russe si chiudono e la geometria della democrazia si fonde con la fisica della guerra. Da un lato la burocrazia del consenso: frodi elettro-digitali, l’opposizione che mormora e seggi piantati come bandiere sulle macerie dei territori occupati. Dall’altro la logica dei proiettili: i droni e i missili balistici di Kiev che sfiorano i tetti di Mosca e la controffensiva ribattezzata Vivaldi al fronte.

Le elezioni si sono concluse dopo tre giorni di voto, in un sistema in cui la vittoria di Russia Unita era data per acquisita, e le forze di opposizione escluse e marginalizzate. Il partito di Vladimir Putin si è assegnato il 50% dei voti, risultato quasi uguale a quello di cinque anni fa, che valse 324 dei 550 seggi della Duma. Osservatori indipendenti hanno denunciato irregolarità, e il voto nei territori ucraini occupati è stato contestato da Kiev e dalla comunità internazionale. A Mosca la commissione elettorale ha segnalato oltre 100 milioni di attacchi informatici. Proteste dell’opposizione in esilio con code ai seggi e manifestazioni in diverse città europee. Yulia Kuznetsova, la candidata ecologista che era irreperibile da giovedì, dice di essere tornata a casa e avere votato. Anche in Transnistria e nei territori ucraini occupati c’è stata la chiamata alle urne, nel Donetsk alcuni seggi hanno chiuso prima per il rischio di attacchi con droni.

Sul campo, l’Ucraina ha sferrato quello che le autorità di Mosca hanno definito il più imponente assalto con uav di sempre (impiegati per la prima volta anche missili balistici Flamingo). Il sindaco Sergei Sobyanin parla di 1.600 intercettati, di cui circa 450 diretti verso la capitale. Nell’area urbana danni a edifici residenziali e alla raffineria della Gazprom Neft, con un bilancio di 4 morti. L’operazione ha causato ripercussioni sulle infrastrutture, con il dirottamento di una trentina di voli e restrizioni sulla vendita di carburante nelle stazioni di servizio. Il Cremlino parla di un tentativo di destabilizzare il voto e promette ritorsioni armate. Zelensky, al contrario, rivendica i raid come una precisa strategia per privare di risorse la macchina da guerra russa. Nella regione di Kiev, un raid ha provocato la morte di una madre e di due bambini piccoli; un’altra bimba è morta in ospedale. Nuovi bombardamenti in serata sia nella capitale sia a Dnipropetrovsk. A Kherson un drone ha colpito un monastero, uccidendo un sacerdote. La formazione clandestina filo-ucraina Atesh rivendica un sabotaggio ferroviario a Taganrog che ha interrotto i collegamenti tra Rostov, Mariupol e la Crimea.

La notizia più interessante dal fronte è l’offensiva nel Nord del Donetsk. Pianificata per mesi nel più stretto riserbo dal 3° Corpo d’armata (con 10 brigate sul campo), l’Operazione Vivaldi ha preso il via nel settore di Lyman. L’obiettivo ucraino è duplice: eliminare le infiltrazioni nemiche a Nord della città e sventare l’aggiramento della Fortress Belt del Donbass, la linea difensiva che unisce Sloviansk, Kramatorsk (dove i russi impediscono l’evacuazione dei civili), Druzhkivka e Kostiantynivka. Il comandante Andrii Biletsky ha rivendicato la bonifica di 125 kmq, oltre alla riconquista di tre località. Non si escludono attacchi sotterranei. Sebbene la portata dell’offensiva resti complessa da verificare, complici i ritardi nei bollettini militari e mappe d’aggiornamento non univoche, l’impatto strategico è rilevante.