Pioggia di droni su Mosca: voli sospesi in tre aeroporti

È stata una notte di fuoco per la Russia, alle prese con un maxi attacco portato avanti da decine e decine di droni ucraini, oltre un centinaio. Nel mirino dei velivoli senza pilota c'erano molteplici regioni russe, compresa Mosca e le aree circostanti. I sistemi di difesa del Cremlino sono intervenuti per intercettare la minaccia, che tuttavia ha provocato danni infrastrutturali, morti e feriti. Nella capitale, dove sarebbero stati abbattuti 14 droni, gli aeroporti di Sheremetyevo, Domodedovo e Vnukovo sono stati chiusi ed è stato annunciato il piano Kovyor, ovvero la procedura di sicurezza operativa aeroportuale per i servizi e il personale dell'aeroporto quando un oggetto non identificato appare nel cielo.

Droni contro Mosca

Le autorità russe hanno fatto sapere di aver intercettato 144 droni ucraini che avevano come obiettivo Mosca e le aree circostanti. Le cronache parlano di una vittima e 3 feriti a Ramenskoye, vicino Mosca: una donna di 46 anni è rimasta uccisa e altre tre persone ferite nell'incendio provocato dall'attacco di un velivolo all'11mo e al 12mo piano di un edificio residenziale. Più di una dozzina di droni sono stati abbattuti mentre si avvicinavano alla capitale, hanno dichiarato il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin e il governatore Andrey Vorobyov.

Secondo Vorobyov 14 attacchi di droni si sono verificati in varie parti della regione di Mosca (poi saliti a 20), portando all'evacuazione di decine di persone e causando ritardi e cancellazioni negli aeroporti. Sono stati segnalati attacchi di droni anche in altre parti del paese, per un totale di diverse decine. Nella regione di confine di Bryansk, secondo il governatore Alexander Bogomats, sono stati abbattuti 59 droni. Non ci sono stati danni o feriti. Nello specifico, i sorvoli hanno hanno riguardato 9 regioni russe: 72 droni sono stati intercettati mentre sorvolavano la regione di Briansk e 20 sopra quella di Mosca, 14 su Kursk, 13 su quella di Tula, 8 a Belgorod, 7 su Kaluga, 5 su Voronej, 4 Lipetsk e uno su Orel, ha specificato il ministero.

Quest'ultimo massiccio attacco di troni coincide con gli avanzamenti rivendicati da Mosca nel Donbass, oltre 30 mesi dopo l'inizio dell'offensiva russa contro i vicini e in pieno attacco di Kiev nella regione russa di Kursk. Ieri, tra l'altro, la Russia ha annunciato di aver conquistato un altro villaggio ucraino, Memryk, durante l'avvicinamento al centro strategico di Pokrovsk a circa 20 chilometri di distanza, che si trova all'incrocio di una strada chiave che rifornisce le truppe e le città ucraine sul fronte orientale ed è da tempo un obiettivo dell'esercito di Mosca.

La risposta di Kiev

Come detto, la pioggia di droni che ha colpito la Russia sarebbe una risposta dell'Ucraina agli avanzamenti militari russi sul campo di battaglia. Kiev aveva lanciato la sua offensiva Kursk il 6 agosto con l'obiettivo di costringere Mosca a ridistribuire le truppe riducendo la presenza a est, ma gli attacchi russi sul fronte orientale si sono invece intensificati. La notte scorsa, tre droni russi sono stati abbattuti sopra Sumy in Ucraina, ha affermato l'amministrazione militare regionale, e le difese aeree sono state attivate anche intorno a Kiev.

L'amministrazione militare nella capitale ha poi affermato che " non ci sono state conseguenze dopo l'attacco russo con un drone ".

attacchi continui da parte della Federazione Russa che colpivano strutture civili come ospedali, scuole e supermercati e ripetute ondate di attacchi alle infrastrutture energetiche. Temo per la loro sorte l'inverno prossimo

Il capo dei diritti umani delle Nazioni Unite Volker Turk ha condannato gli attacchi russi alle strutture energetiche dell'Ucraina: la popolazione ucraina, ha detto al Consiglio per i diritti umani Onu, sta sopportando "".