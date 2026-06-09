Precipita un elicottero Usa vicino a Hormuz. Trump stoppa Iran e Israele e avvisa: "Entro 2-3 giorni l'accordo finale"

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i piloti dell’elicottero precipitato nei pressi dello Stretto di Hormuz stanno "bene". Trump ha rilasciato queste dichiarazioni ai giornalisti dopo aver assistito alle finali NBA a New York mentre si trovava all’aeroporto internazionale John F. Kennedy. Il New York Times ha riportato per primo la notizia che un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato nei pressi dello stretto in circostanze non chiare. L'incidente è avvenuto dopo che lunedì Iran e Israele si sono scambiati colpi di arma da fuoco, mettendo a repentaglio i colloqui volti a consolidare un fragile cessate il fuoco nella guerra in Iran. I piloti stanno bene? "Sì", ha detto Trump. "Nessun ferito. Domani pubblicheremo un rapporto. Ma i piloti stanno bene", ha assicurato.