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Precipita un elicottero Usa vicino a Hormuz. Trump stoppa Iran e Israele e avvisa: "Entro 2-3 giorni l'accordo finale"

Il presidente statunitense: "Salvo l'equipaggio del velivolo caduto". E assicura: "Stretto riaperto a breve"

Diretta Precipita un elicottero Usa vicino a Hormuz. Trump stoppa Iran e Israele e avvisa: "Entro 2-3 giorni l'accordo finale"
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Elicottero Usa precipitato a Hormuz, Trump: "I piloti stanno bene"

Il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che i piloti dell’elicottero precipitato nei pressi dello Stretto di Hormuz stanno "bene". Trump ha rilasciato queste dichiarazioni ai giornalisti dopo aver assistito alle finali NBA a New York mentre si trovava all’aeroporto internazionale John F. Kennedy. Il New York Times ha riportato per primo la notizia che un elicottero d'attacco Apache dell'esercito statunitense è precipitato nei pressi dello stretto in circostanze non chiare. L'incidente è avvenuto dopo che lunedì Iran e Israele si sono scambiati colpi di arma da fuoco, mettendo a repentaglio i colloqui volti a consolidare un fragile cessate il fuoco nella guerra in Iran.  I piloti stanno bene? "Sì", ha detto Trump. "Nessun ferito. Domani pubblicheremo un rapporto. Ma i piloti stanno bene", ha assicurato.

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