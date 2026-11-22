Il cielo sull’Ucraina è tornato a squarciarsi come nei tempi più bui dell’invasione.

In una sola giornata, oltre centodieci missili e più di quattrocento droni di Mosca hanno ridisegnato una geografia del dolore che ormai non risparmia più nessuno: da Kiev a Leopoli, passando per Kryvyi Rih e Zaporizhzhia. Il bilancio è quello di un’offensiva su larga scala: undici vittime, decine di feriti, ponti spezzati e reti energetiche al collasso, soprattutto a Vinnytsia e Odessa.

A Kryvyi Rih, città natale del presidente Volodymyr Zelensky, due attacchi nel giro di un’ora hanno raggiunto un’area residenziale. Fra le vittime un bambino di sette anni e un giovane soccorritore. È una guerra che non risparmia neppure chi arriva dopo le esplosioni, quando comincia il lavoro pietoso dei vivi. Tre ponti sul Dnipro sono stati colpiti, mentre i bagliori delle intercettazioni hanno illuminato la capitale anche ieri sera.

Zelensky chiama Putin «nemico e assassino. Debole davanti a Xi e Trump, risponde attaccando noi», replicando al tycoon che aveva definito il presidente russo un amico. Non è soltanto una questione di vocabolario diplomatico. È la distanza, ormai quasi incolmabile, fra due modi di guardare la stessa guerra. Rivendica inoltre anche gli attacchi al ponte di Crimea, definendoli una risposta equa ai 109 raid russi contro i ponti ucraini. Ma il punto più delicato del discorso del leader riguarda il futuro. «L’adesione alla Nato è la via maestra», ribadisce. La garanzia di sicurezza più limpida, quella che permetterebbe all’Ucraina di non vivere eternamente con il fucile in mano. Senza l’Alleanza, avverte, il Paese dovrebbe mantenere un esercito di circa un milione di uomini, sostenuto da aerei, artiglieria, missili e difesa antiaerea. Una fortezza permanente, costosissima, necessaria a impedire che la pace diventi soltanto l’intervallo fra due invasioni. Ma l’ingresso resta incerto. Dipenderà da come e quando finirà il conflitto.

Sul fronte diplomatico Zelensky, che ha ricevuto il ministro della Difesa britannico Streeting (che l’ha paragonato a Churchill) rivela che «gli Usa hanno proposto un nuovo trilaterale entro Natale, ho accettato». Potrebbe essere al G-20 di Miami in programma il 14 e 15 dicembre.

Trump spinge per intensificare, dopo la tregua di Oleshki, accordi umanitari, più ampi ed estesi nel tempo, negli oblast di Kherson e Zaporizhzhia.

Nel Golfo di Finlandia una nave mercantile russa è stata colpita da due droni mentre navigava verso Kaliningrad. L’imbarcazione sarebbe sottoposta a sanzioni statunitensi e, per l’intelligence di Kiev, trasporterebbe armi ed equipaggiamenti militari. Mosca denuncia l’attacco in acque internazionali; Helsinki manda le guardie di frontiera sul posto. In serata Uav, per i russi di provenienza lituana, hanno sorvolato Kaliningrad, dove è stato chiuso l’aeroporto. Poi arriva la notizia che aggiunge inquietudine: un elicottero russo ha violato lo spazio aereo finlandese, al largo di Loviisa, penetrando per 4 km. Il ministro della Difesa Hakkanen non esclude un collegamento con le operazioni di ricerca e soccorso della nave danneggiata. Il premier Orpo osserva che la guerra si sta estendendo alle regioni vicine. Sulle provocazioni a Finlandia, Polonia, e Danimarca incassano la solidarietà di Palazzo Chigi. Mentre Rutte, a Varsavia, promette che «la Nato difenderà ogni centimetro di territorio polacco».