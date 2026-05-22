Raid di Kiev sugli 007 russi: cento morti

Mentre Mosca e Minsk ostentano la loro forza strategica con esercitazioni nucleari e il lancio di missili balistici e ipersonici, tra cui il nuovo «Zircon», l'Ucraina risponde aprendo un nuovo fronte della pressione militare: colpire nel cuore dei territori occupati. Nella regione di Kherson, un'operazione dell'Sbu ad alto valore simbolico e operativo infrange il messaggio di invulnerabilità della Russia. È il messaggio che Zelensky ha voluto imprimere alla giornata: alla dimostrazione di forza strategica del Cremlino, l'Ucraina replica con la capacità di penetrare le retrovie, distruggere asset chiave e infliggere perdite significative. Non solo con droni, ma, come in questo caso, anche con un missile FP-5 Flamingo a lunga gittata.

Le forze del Centro Operazioni Speciali «A» del Servizio di Sicurezza hanno colpito il quartier generale degli 007 russi a Henicheska Hirka, nella regione di Kherson, distruggendo anche un sistema antiaereo Pantsir-S1. L'operazione, documentata da un video diffuso in rete, avrebbe provocato circa cento tra morti e feriti nelle file russe. Il raid ha un forte valore strategico: Henicheska Hirka si trova sulla Striscia di Arabat, corridoio che collega la Crimea ai territori occupati di Kherson. Colpire quest'area significa minacciare una delle linee logistiche più delicate per le forze russe nel sud dell'Ucraina. Zelensky ha definito il raid parte della strategia ucraina delle «sanzioni a lungo raggio», basata su attacchi contro obiettivi russi anche a grande distanza dal fronte. «L'Ucraina non ha soltanto la capacità di difendersi, ma anche quella di colpire preventivamente il territorio russo», ha dichiarato, rivendicando il raid alla raffineria di Sizran, situata a oltre 800 km dal confine. «Devono sentire il bisogno di porre fine al conflitto»

Sul piano militare, l'offensiva ucraina si accompagna a un rafforzamento della sicurezza lungo il confine settentrionale. Sono state annunciate nuove misure nelle regioni confinanti con la Bielorussia. Kiev teme da settimane che Mosca possa sfruttare ancora una volta il territorio bielorusso come piattaforma per nuove operazioni offensive, come avvenne nel febbraio 2022. A Minsk, Alexander Lukashenko ha cercato di mantenere una posizione ambigua ma minacciosa, spiegando che il suo Paese entrerà direttamente in guerra soltanto in caso di aggressione contro il territorio nazionale, senza specificare cosa possa rientrare in tale definizione, ma al tempo stesso si dice pronto a incontrare Zelensky. Per Kiev «sono solo parole, ma se ci attacca questa volta reagiremo con veemenza». Frasi che arrivano mentre le esercitazioni nucleari congiunte con Mosca assumono un peso politico crescente. Putin, collegato in videoconferenza insieme allo stesso Lukashenko, ha definito «completate con successo» le manovre strategiche, ma ha escluso «qualsiasi corsa agli armamenti». Il presidente russo ha insistito sul fatto che le armi nucleari rappresentano una misura di «ultima istanza», pur ribadendo la necessità di rafforzare costantemente le capacità strategiche di deterrenza dei due Paesi. E intanto potrebbe nascondere missili con testata atomica sui fondali del mar Bianco.

Sul terreno, Mosca rivendica la conquista del piccolo villaggio di Shesterivka, nel Kharkiv. Continuano intanto gli attacchi incrociati: due civili morti a Berdyansk, tre nel Bryansk e quattro nel Donetsk.

Da Kiev, il capo dell'intelligence Budanov sostiene che il Cremlino stia ridimensionando i propri obiettivi, preparando i russi ad accettare come successo un'Ucraina neutrale e non allineata. Kiev accelera sul fronte tecnologico raddoppiando la capacità di abbattere droni Shahed com intercettori senza pilota, nonostante gli attacchi siano aumentati del 35%.