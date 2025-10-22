Raid di Mosca su Kiev e l'Ucraina centra un impianto russo con gli Storm Shadow

Nuova escalation nel conflitto tra Russia e Ucraina. Nelle ultime ore Kiev ha rivendicato un attacco combinato aereo e missilistico contro l’impianto chimico di Bryansk, a sud-ovest di Mosca, utilizzando missili da crociera britannici Storm Shadow.L’impianto, chiave per la produzione di esplosivi e carburante per missili, avrebbe subito danni “massicci”. In risposta, Mosca ha colpito duramente la capitale ucraina: almeno due morti e blackout diffusi dopo un’ondata di raid notturni.
Kiev, droni russi su asilo a Kharkiv, bimbi feriti
I russi hanno lanciato stamattina un attacco con droni su Kharkiv, colpendo un asilo privato in città e ferendo alcuni bambini. Lo afferma il sindaco della seconda città dell'Ucraina, nel nord-est del Paese, Kharkiv, Igor Terekhov, citato da Rbc-Ukraine. "È stato colpito un asilo privato nel distretto di Kholodnohirsky, ci sono bambini feriti. C'è un incendio sul luogo dell'attacco", ha scritto Terekhov.
Meloni: "Italia non invierà soldati in territorio ucraino"
"Lasciatemi nuovamente nettamente ribadire la posizione del governo: ciascuna nazione contribuirà agli sforzi" dei Volenterosi per Kiev ma "l'Italia ha già chiarito che non prevede l'invio di soldati nel territorio ucraino". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo.
Kiev: "Colpito impianto chimico russo con gli Storm Shadow"
Le forze ucraine hanno effettuato nelle ultime 24 ore un attacco contro l'impianto chimico di Bryansk, a sud ovest di Mosca, una struttura chiave all'interno del complesso militare-industriale della Russia, ha dichiarato lo stato maggiore di Kiev su Facebook, citato dai media ucraini, fra cui Ukrinform, che precisa che si è trattato di un "attacco combinato aereo e missilistico su larga scala" nel quale sono stati utilizzati anche i missili da crociera guidati a lungo raggio britannici Storm Shadow lanciati da aerei. I missili, si legge ancora, sono riusciti a "penetrare con successo il sistema di difesa aerea russo".
Lo stato maggiore ucraino spiega che i danni all'impianto di Bryansk sono "massicci", anche se la loro quantificazione è ancora in corso di verifica. "L'impianto chimico di Bryansk è una parte importante dell'industria della difesa russa. L'impianto produce polvere da sparo, esplosivi e componenti di carburante per missili utilizzati nelle munizioni e nei missili che la Russia impiega per attaccare l'Ucraina", si legge su Ukrinform. La notizia è ripresa in evidenza dalla Bbc, emittente del Paese produttore degli Storm Shadow, che spiega che il missile da crociera viene lanciato da un aereo, probabilmente un F-16, da una distanza di circa 250 km dall'obiettivo, e scende poi in picchiata fino a pochi metri dal terreno, così da sfuggire ai radar, e viene poi guidato sull'obiettivo dal Gps mentre segue la conformazione del terreno e una telecamera sul muso inquadra il punto da colpire. "L'attacco - scrive la Bbc - è avvenuto lo stesso giorno in cui il primo ministro britannico Sir Keir Starmer e altri leader europei hanno promesso di "aumentare la pressione sull'economia russa e sulla sua industria della difesa" finché il leader russo Vladimir Putin "non sarà pronto a fare la pace".
Interruzioni di corrente a Kiev e altre regioni dopo raid russi
Dopo l'attacco notturno russo della notte sono state attuate interruzioni di corrente di emergenza nelle regioni ucraine di Kiev e Dnipropetrovsk. Lo ha reso noto Dtek, la più grande compagnia energetica privata in Ucraina.
Mosca, abbattuti tre droni lanciati da Kiev in distretto Luzhsky
Le forze di difesa aerea russe hanno distrutto tre droni ucraini nel distretto di Luzhsky, nella regione di Leningrado. Il governatore locale Alexander Drozdenko, citato dalle agenzie russe, ha reso noto che "non ci sono stati danni né vittime".
Ucraina: almeno due vittime a Kiev dopo raid russo nella notte
Almeno due persone sono rimaste uccise nel raid effettuato dalle forze armate russe nella notte su Kiev. Lo ha reso noto il capo Capo dell'amministrazione militare della città Timur Tkachenko citato dai media ucraini. Una persona è rimasta uccisa nel quartiere Dnipro dove è scoppiato un incendio all'ottavo e nono piano di un edificio residenziale a causa di un attacco russo. Successivamente Tkachenko ha segnalato un secondo decesso.
Il sindaco della capitale, Vitali Klitschko, ha reso noto su Telegram che oltre alle due vittime "i medici hanno ricoverato in ospedale due donne rimaste ferite nell'attacco nemico alla capitale".
Kiev, attacco missilistico russo su capitale e altre città
Nella notte del 22 ottobre, fortissime esplosioni sono state udite a Kiev e in diverse altre città. I russi hanno lanciato missili balistici e droni verso l'Ucraina. Lo riferisce l'aeronautica ucraina, citata da Rbc. L'allarme a Kiev e in altre città è scattato poco dopo l'una del mattino. Successivamente, si sono udite una serie di forti esplosioni nella capitale. Attacchi sono stati segnalati anche a Zaporizhzhia e a Izmail, nella regione di Odessa.