"Attacco terroristico. Miravano ai depositi militari": abbattuti tre droni vicino a Mosca

La Russia ha abbattuto tre droni nella regione di Mosca, alle porte della capitale, in quello che il ministero della Difesa russo ha definito un " attacco terroristico " ucraino. Le minacce sono state neutralizzate mediante l'impiego di apparecchiature elettroniche, prima che i velivoli potessero prendere di mira i loro bersagli.

Il governatore della regione di Mosca, Andrei Vorobyov, ha fatto sapere che due droni sono stati abbattuti fuori Mosca mentre si stavano avvicinando ai magazzini di un'unità militare locale. Il relitto di un terzo drone è stato invece trovato a circa 20 chilometri dal luogo dell'incidente, hanno riferito i media russi, sottolineando anche che non sono stati segnalati danni o vittime.

Il ministero della Difesa russo ha affermato che si è trattato di " un tentativo fallito di attacco terroristico " alle sue strutture nella regione di Mosca da parte del " regime di Kiev ", ribadendo poi che tutti e tre i droni sono stati abbattuti con mezzi radioelettronici. L'Ucraina, che di solito non conferma gli attacchi sul suolo russo, non ha rilasciato commenti immediati sull'episodio. In precedenza, i funzionari ucraini avevano sottolineato il diritto di Kiev di colpire qualsiasi obiettivo in risposta all'offensiva russa iniziata nel febbraio 2022.

" Oggi è stato sventato un tentativo da parte del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico con tre velivoli senza pilota contro obiettivi nella regione di Mosca ", ha riferito lo stesso ministero della Difesa in una nota. Nello specifico, i tre droni erano arrivati nell'area di Mosca, nel quartiere di Nova Mosca e nel distretto Naro-Fominsk. " Due droni si sono schiantati oggi alle 5:30 e alle 5:50 (le 4:30 e le 4:50, ndr) mentre si avvicinavano ai depositi di una base militare " nel distretto di Naro-Fominsk, a circa 50 chilometri a sud di Mosca, ha scritto dichiarato Vorobiov su Telegram. " Sono state trovati detriti, ma non ci sono danni o vittime ", ha aggiunto.

Lo scorso dicembre, Mosca ha affermato di aver abbattuto droni che stavano prendendo di mira le basi aeree militari nelle regioni di Saratov e Ryazan, nella Russia occidentale. Come ha ricordato l'Associated Press, altri Uav sono più volte e di recente volati nelle profondità del territorio russo. Da febbraio, quando un UJ-22 si è schiantato a 100 chilometri dalla capitale, i droni ucraini si sono ripetutamente avvicinati alla capitale russa.

Il mese scorso, un attacco di droni ha fatto sobbalzare la capitale russa, sebbene abbia causato solo lievi danni, in quello che sembrava essere uno degli attacchi più audaci rivolto contro la Russia. È stato il secondo attacco segnalato su Mosca, a maggio, dopo il famigerato attacco sventato contro il Cremlino.

Footage of an unknown drone in the village of Kalininets on the outskirts of Moscow. According to the governor of the region, two of these drones were shot down. pic.twitter.com/ryMJlMp9D0