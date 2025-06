Un’estate in giallo con il Gin Amuerte

Ascolta ora 00:00 00:00

Luce, calore, vita. È il giallo il protagonista della nuova edizione estiva di Amuerte, il gin noto per l’uso di foglie di coca peruviana. Una scelta cromatica non casuale: “Il giallo, il colore della luce del sole e della vita! Non posso fare a meno di dipingerlo ovunque”, scriveva Van Gogh nel 1888. Una frase con cui non può non trovarsi d’accordo chiunque si trovi ad assaggiare Amuerte Yellow, la Summer Edition 2025 del brand belga, distribuito in Italia da Anthology by Mavolo. Un distillato pensato per evocare l’essenza dell’estate: audace nei toni, esotico nei sapori, riconoscibile al primo sguardo. La bottiglia – gialla, vivace, con dettagli in platino – richiama tramonti tropicali e riflessi marini. L’obiettivo è chiaro: colpire l’occhio, stimolare i sensi, distinguersi. “Con Amuerte Yellow celebriamo il lato più luminoso e spensierato dell’estate - afferma Alberto Birollo, drinksetter di Anthology -. È un gin audace, esotico e indimenticabile grazie al proprio sapore ispirato ai tropici. È un invito a osare, a brillare e a vivere ogni sorso come un momento irripetibile”.

L’Amuerte Yellow è un distilled gin dalla gradazione alcolica di 43°. Le botaniche utilizzate sono bacche di ginepro, angelica, coriandolo, foglie di coca peruviana e il mamoncillo, un frutto raro originario dei Caraibi e dell’America Latina, noto anche come lime spagnolo. Piccolo, verde, con un gusto a metà tra mango e litchi, regala al distillato una nota dolce-acidula che rinfresca e sorprende. Amuerte Yellow ha al naso un carattere spiccatamente tropicale che torna anche in bocca. Un gin che si muove tra intensità e leggerezza, studiato per chi ama cocktail estivi fuori dai soliti schemi. Ma anche per collezionisti e appassionati del packaging: la bottiglia – già cult per i fan del marchio – è pensata per non passare inosservata. “È un prodotto di alta qualità, con una forte personalità e un’immagine che colpisce subito - aggiunge Birollo -. Perfetto per chi ama distinguersi, per chi cerca qualcosa di unico dietro al bancone e nel bicchiere”.

Amuerte Yellow si presta a essere bevuto liscio, con ghiaccio e in miscelazione, in un classico Gin tonic ma non solo. E’ in vendita nella bottiglia da 70 cl al prezzo di 65,50 euro.

Amuerte con questa nuova referenza consolida la propria identità di brand di nicchia che non ha paura di uscire dai confini del consueto. La Yellow Edition non è solo una variazione stagionale, ma una dichiarazione d’intenti: portare l’estate in bottiglia, con tutti i suoi eccessi.