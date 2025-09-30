Trump e Hegseth ai generali Usa: "Ci prepariamo alla guerra. Stop con la decadenza woke"

A causa di "leader politici sciocchi e sconsiderati", "siamo diventati il 'dipartimento woke, ma ora non più". Pete Hegseth, davanti a oltre 800 generali e ammiragli delle Forze Armate Usa, convocati alla Marine Corps Base di Quantico, per essere edotti circa la nuova linea imposta al Pentagono per cancellare "anni di declino".

"Ora dobbiamo ripulire i detriti", ha detto Hegseth. "Stiamo ponendo fine alla guerra contro i guerrieri". Durante il suo intervento, Hegseth ha promosso standard fisici "elevati e neutri rispetto al genere", riconoscendo che ciò potrebbe squalificare alcune donne dal combattimento. L'incontro è stato ordinato da Hegseth la scorsa settimana e ha richiesto ad alcuni alti ufficiali militari di tutto il mondo di volare per migliaia di miglia con breve preavviso. Ora, anni dopo che le donne sono entrate in ruoli di combattimento dopo generazioni di restrizioni, Hegseth ha ordinato che ogni impiego di combattimento "torni ai più alti standard maschili". Hegseth è stato un feroce critico di questa integrazione. "Dico solo che non dovremmo avere donne in ruoli di combattimento", ha dichiarato in un podcast l'anno scorso.

Verso la fine del suo discorso, il Segretario alla Difesa ha citato un esempio di guerra che considera un modello per gli Stati Uniti: la Guerra del Golfo, in cui le truppe statunitensi e i loro alleati respinsero l'invasione irachena e l'annessione del vicino Kuwait nel giro di pochi mesi. Hegseth, camminando avanti e indietro sul palco, ha detto ai generali e agli ammiragli presenti che la risposta degli Stati Uniti era una "missione limitata con una forza schiacciante e un chiaro obiettivo finale", rendendo possibile la vittoria nel 1991. Ha anche citato il rafforzamento delle forze armate statunitensi da parte del presidente Ronald Reagan negli anni '80 come un ruolo significativo, e ha osservato che molti leader militari di allora avevano combattuto in Vietnam.

"Lo stesso vale oggi", ha detto Hegseth. "La nostra leadership civile e militare è piena zeppa di veterani dell'Iraq e dell'Afghanistan che dicono 'mai più' alla costruzione di nazioni e a stati finali nebulosi. Questa visione lucida che domina tutta la Casa Bianca, unita al rafforzamento militare del Presidente Trump, ci prepara per le vittorie future".

In conclusione, Hegseth ha ricordato che tiene una preghiera cristiana mensile al Pentagono e che qualche settimana fa ha citato la Preghiera del Comandante durante la cerimonia. In essa si chiede saggezza e guida per guidare le truppe verso il compimento della loro missione. "Il presidente Trump vi sostiene, e lo faccio anch'io. E sentirete presto sue notizie", ha detto Hegseth questa mattina. "Andatevene e attirate l'attenzione, perché noi siamo il Dipartimento della Guerra. Buona fortuna".

Donald Trump è intervenuto poco dopo. "Ho risolto sette guerre e forse ieri la più grande di tutte", ha tuonato ai vertici delle forze armate Usa. "Non voglio avere guerre", ha detto il presidente, "ma bisogna essere pronti". La Casa Bianca ha riconosciuto che i piani iniziali per questo raro incontro di alti ufficiali militari non includevano la partecipazione del presidente.

Diversi documenti di pianificazione visionati dal Washington Post hanno mostrato che i piani iniziali prevedevano che Hegseth lasciasse Quantico alle 9 del mattino, ora orientale, insieme a tutti i generali e gli ufficiali di bandiera presenti, dopo che Hegseth avesse finito di parlare.