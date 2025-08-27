Nuovi attacchi russi nel Dnipropetrovsk: droni ucraini su Rostov. Trump contro Lavrov: "Dice solo str..."

La guerra in Ucraina non conosce tregua. Mosca ha annunciato l’abbattimento di 26 droni ucraini in cinque regioni, con la maggior parte intercettata a Rostov. Intanto proseguono gli attacchi russi nella regione di Dnipropetrovsk, già colpita duramente ieri con quasi 40 raid.A Kherson, nell’Ucraina meridionale, una donna di 81 anni è stata uccisa e due persone ferite da nuove bombe. Sul fronte internazionale, gli Stati Uniti sarebbero pronti a rafforzare la difesa aerea ucraina con intelligence e supporto strategico.
Trump: "Lavrov su illegittimità di Zelensky dice solo str..."
"Non importa quello che dicono, tutti si atteggiano, sono solo stronzate". Così Donald Trump ha commentato le dichiarazioni del ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov sulla illegittimità di Volodymyr Zelensky per condurre la trattativa di pace
Kuleba: "Armi e sanzioni per portare Putin al tavolo"
"Siamo allo stesso punto in cui eravamo prima dei vertici in Alaska e a Washington. Trump vuole porre fine alla guerra perché gli piace porre fine alle guerre. Ma è mercuriale, oggi è amichevole, domani ostile. Quando pensa che tu sia un ostacolo al suo successo, diventa tuo nemico". Così in un'intervista al quotidiano la Repubblica l'ex ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. A suo parere, per costringere Vladimir Putin a sedersi al tavolo, "Trump deve vendere armi all'Ucraina e agli europei e imporre sanzioni secondarie alla Russia" e "l'Europa deve investire molto rapidamente nella produzione delle proprie armi e di quelle in Ucraina. E avanzare sulla strada dell'adesione dell'Ucraina all'Ue. Putin reagisce solo quando vede che i suoi avversari fanno sul serio". Alla domanda su come andrebbero considerate le parti di territorio ucraino ora nelle mani della Russia, Kuleba ha risposto: "Dovrebbero essere lasciate in una zona grigia. Poiché al momento non possiamo riprendere questi territori con la forza militare né possiamo cederli legalmente alla potenza occupante, l'unica soluzione praticabile è lasciarli nella zona grigia e aspettare che si crei l'opportunità di riprenderli, militarmente o diplomaticamente, in futuro". Un'occupazione de facto, non de iure? "Esattamente. L'Ucraina potrà mai riconoscere legalmente questa situazione così com'è ora", ha concluso.
Mosca: "Nella notte abbattuti 26 droni ucraini"
Le difese aeree russe hanno abbattuto nella notte 26 droni ucraini su cinque regioni del Paese: lo ha reso noto su Telegram il ministero della Difesa di Mosca. Il maggior numero di velivoli senza pilota distrutti, 15, è stato intercettato nella regione di Rostov.
Proseguono gli attacchi russi nella regione di Dnipropetrovsk
Proseguono gli attacchi dell'esercito russo nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina orientale: nella notte Mosca ha di nuovo preso di mira i distretti di Nikopol e Synelnyk con droni e artiglieria pesante danneggiando un edificio di cinque piani, riporta Ukrinform. Ieri gli stessi distretti avevano subito quasi 40 attacchi e una donna di 65 anni era rimasta ferita. E sempre ieri, Kiev aveva ammesso per la prima volta che le truppe russe sono entrate in questa regione strategica. Nell'attacco della notte scorsa non sono stati segnalati feriti o vittime.
Bombe russe su Kherson, un morto e 2 feriti
Una donna di 81 anni è stata uccisa e due persone sono rimaste ferite questa mattina presto in un bombardamento dell'esercito russo che ha preso di mira il centro di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha riferito su Facebook l'ufficio del Procuratore regionale. I feriti sono una donna 53 anni e un uomo di 56 anni.
Usa pronta a fornire a Kiev intelligence e mezzi difesa aerea
Gli Stati Uniti sarebbero pronti a fornire risorse di intelligence e supervisione sul campo di battaglia a qualsiasi piano di sicurezza occidentale per l'Ucraina pensato per il post-guerra, così come a partecipare a uno scudo di difesa aerea a guida europea per Kiev. Lo riporta il Financial Times, citando funzionari europei e ucraini. Washington, sottolinea il FT, sarebbe disposta a contribuire con 'strumenti strategicì quali intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR), oltre a quelli di comando e controllo delle risorse di difesa aerea, così da consentire qualsiasi dispiegamento guidato dall'Europa sul terreno.