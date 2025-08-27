Nuovi attacchi russi nel Dnipropetrovsk: droni ucraini su Rostov. Trump contro Lavrov: "Dice solo str..."

"Siamo allo stesso punto in cui eravamo prima dei vertici in Alaska e a Washington. Trump vuole porre fine alla guerra perché gli piace porre fine alle guerre. Ma è mercuriale, oggi è amichevole, domani ostile. Quando pensa che tu sia un ostacolo al suo successo, diventa tuo nemico". Così in un'intervista al quotidiano la Repubblica l'ex ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba. A suo parere, per costringere Vladimir Putin a sedersi al tavolo, "Trump deve vendere armi all'Ucraina e agli europei e imporre sanzioni secondarie alla Russia" e "l'Europa deve investire molto rapidamente nella produzione delle proprie armi e di quelle in Ucraina. E avanzare sulla strada dell'adesione dell'Ucraina all'Ue. Putin reagisce solo quando vede che i suoi avversari fanno sul serio". Alla domanda su come andrebbero considerate le parti di territorio ucraino ora nelle mani della Russia, Kuleba ha risposto: "Dovrebbero essere lasciate in una zona grigia. Poiché al momento non possiamo riprendere questi territori con la forza militare né possiamo cederli legalmente alla potenza occupante, l'unica soluzione praticabile è lasciarli nella zona grigia e aspettare che si crei l'opportunità di riprenderli, militarmente o diplomaticamente, in futuro". Un'occupazione de facto, non de iure? "Esattamente. L'Ucraina potrà mai riconoscere legalmente questa situazione così com'è ora", ha concluso.