Zelensky silura il capo della difesa territoriale: cosa c'è dietro la mossa di Kiev

In Ucraina c'è stato un avvicendamento nel ruolo di comandante delle forze di difesa territoriale, le stesse che hanno contribuito in maniera consistente a difendere il Paese dall'offensiva della Russia. Volodymyr Zelensky ha infatti sostituito Ihor Tantsyura con Anatoly Barhylevych. Non è stata fornita alcuna motivazione per questa decisione. Non sappiamo, dunque, se il citato cambiamento rifletta una motivazione di natura militare-strategica o se tutto possa essere collegato ad un caso di corruzione. Certo è che, d'ora in avanti, le forze di difesa territoriale saranno guidate da Barhylevych, 54 anni, dallo scorso anno in servizio come capo di stato maggiore delle truppe nell'Ucraina orientale, dove il conflitto è più duro.

La decisione di Zelensky

Zelensky non ha rilasciato dichiarazioni di alcun tipo. Si è limitato a pubblicare un ordine presidenziale per annunciare la nomina del maggiore generale Barhylevych a nuovo comandante. In un altro ha invece rimosso il generale Tantsyura, in carica dal maggio 2022.

Il ruolo delle forze di difesa territoriale, che sono la componente di riserva militare delle Forze armate ucraine, include la protezione delle strutture critiche, la lotta al sabotaggio e alle forze di intelligence nemiche e il mantenimento della sicurezza nel Paese. Devono inoltre garantire la difesa mentre è in corso il dispiegamento completo delle principali unità delle forze armate.

Le altre sostituzioni

Nel corso degli ultimi mesi ci sono da segnalare diverse sostituzioni in corsa effettuate da Zelensky tra le fila delle forze armate. Nel luglio 2022, il presidente ucraino aveva infatti destituito il capo del servizio di sicurezza ucraino Sbu, Ivan Bakanov, per mancato svolgimento dei compiti di servizio, oltre al procuratore generale dell'Ucraina, Iryna Venediktova. Ancor più di recente, a settembre, Kiev aveva rimosso l'allora ministro della Difesa, Oleksiy Reznikov, in una mossa seguita dall'allontanamento dallo stesso dicastero di sei viceministri accusati di corruzione.

In merito al ministro, Zelensky era stato chiaro: " Oleksiy Reznikov ha attraversato più di 550 giorni di guerra su vasta scala. Credo che il ministero abbia bisogno di nuovi approcci e di altri formati di interazione sia con l’esercito che con la società in generale ".

Andando invece a ritroso nel tempo segnaliamo gli allontanamenti dalle rispettive cariche di Kyrylo Tymoshenko, vice capo dell'ufficio presidenziale, Oleksiy Simonenko, vice procuratore generale, e Vyacheslav Shapovalov, vice ministro della Difesa, con quest'ultimo che aveva però deciso di abbandonare la carica insieme agli altri colleghi.

Controffensiva in corso

Tutto questo è accaduto, e sta ancora accadendo, mentre la controffensiva dell'Ucraina è in fase di svolgimento nel sud e nell'est del Paese. A riguardo, l'intelligence britannica ha fatto sapere che una svolta starebbe preoccupando la Russia, e che per questa ragione Mosca starebbe costruendo fortificazioni in calcestruzzo a ulteriore difesa delle trincee. Il riferimento degli 007 di Londra è alle dichiarazioni del 3 ottobre del sindaco ucraino di Melitopol Ivan Federov, che aveva affermato che le forze russe stavano costruendo ulteriori fortificazioni sull'asse di Orikhiv.

A Novopokrovka si stanno costruendo complessi bunker sotterranei a due piani con tunnel e trincee. A Tokmak sono state costruite fortificazioni difensive e le trincee sono state riempite di cemento, ha proseguito il ministero della Difesa di Londra. Sono state osservate fortificazioni a sud di Robotyne. “I bunker aggiungeranno ulteriore protezione per i soldati russi e gli elementi di comando e controllo dall'artiglieria pesante ucraina e per gli attacchi di veicoli aerei senza equipaggio", ha concluso l'intelligence britannica.