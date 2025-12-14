Apple rilascia iOS 26.2: sicurezza e nuove opzioni, cosa cambia su iPhone

Dopo tanta attesa, Apple ha rilasciato iOS 26.2 unitamente agli altri aggiornamenti dedicati alle sue varie tipologie di devices, per cui iPadOS 26.2, watchOS 26.2, tvOS 26.2, visionOS 26.2 e macOS Tahoe 26.2.

L'update distribuito per il melafonino, oltre a risolvere una serie di problemi di sicurezza, ha come obiettivo principale quello di apportare dei miglioramenti all'esperienza di utilizzo del dispositivo piuttosto che di introdurre delle nuove funzionalità. Compatibile con iPhone dall'11 al 17, iPhone Air e 16e e iPhone SE (2ª gen e successive), il nuovo iOS può essere scaricato da Impostazioni/Generali/Aggiornamento software. Ma quali sono le novità più interessanti?

Una di queste è certamente l'integrazione tra Promemoria e Sveglia: grazie a questa opzione, l'utente può programmare una scadenza importante e beneficiare di un reminder che include un allarme sonoro e la possibilità di posticipo dell'avviso, esattamente come accade per l'impostazione e la gestione delle sveglie.

Da notare anche i cambiamenti nella app Podcast, in grado di creare i capitoli degli episodi in modo automatico grazie all'AI e quindi di semplificare la fruizione in particolar modo dei contenuti più lunghi. Sarà inoltre possibile visualizzare e avviare i podcast menzionati nel corso dell'episodio seguito, così come prendere visione di tutti i riferimenti e i link citati dal creator, che verranno raccolti nella cartella "Da questo episodio".

Interessanti le novità in Apple News, che si amplia includendo le sezioni Sport, Giochi enigmistici, Politica e Cucina e le migliorie apportate su Apple Games, grazie alle quali l'utente potrà filtrare le sue ricerche nella libreria sula base della categoria, della dimensione o dei giochi usati anche dagli amici.

Delle migliorie sono state apportate anche su CarPlay: con iOS 26.2 sarà possibile gestire al meglio i messaggi fissati (con possibilità di rimuoverli per avere una schermata più pulita) e accedere in modo rapido e semplice ai contatti più frequenti, riducendo così le distrazioni durante la guida.

Nell'ambito della sicurezza è interessante la novità su AirDrop, che consente di condividere per un periodo massimo di 30 giorni dei file con persone non presenti tra i propri contatti, beneficiando di un codice di verifica monouso in grado di evitare la condivisione accidentale e di tutelare la privacy specie in ambienti pubblici.

Si registrano miglioramenti anche nel sistema Liquid Glass: con iOS 26.2 Apple consente ai suoi utenti di regolare al meglio le trasparenze della schermata di blocco e dell'orologio, con la possibilità di ovviare a difficoltà di lettura anche su sfondi più complessi senza rinunciare al livello estetico dell'opzione.

All'interno dell'App Salute è stato rivisto il sistema di valutazione del sonno con l'introduzione di nuove fasce ("Molto basso", "Basso", "OK", "Alto", "Molto alto") che permettono agli utenti di analizzare meglio le proprie abitudini e

individuare i piccoli cambiamenti in grado di alterare il riposo.

Arriva infine anche l'ampliamento del supporto per la traduzione in tempo reale tramite AirPods, disponibile ora in Europa e dunque anche in Italia.